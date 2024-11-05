scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारWaaree Energies shares में होगा बड़ा अब खेल! क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

Waaree Energies shares में होगा बड़ा अब खेल! क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

हाल ही में लिस्टेड कंपनी Waaree Energies Ltd में मार्केट में गिरावट के बावजूद लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इस वैल्यू पर शेयर अपने इश्यू प्राइस ₹1,503 से 98.78 प्रतिशत चढ़ गया है। वास्तव में 28 अक्टूबर को मजबूत लिस्टिंग देने के बाद से यह काउंटर कभी भी लाल में बंद नहीं हुआ। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आगे स्टॉक की चाल क्या रह सकती है?

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 5, 2024 07:40 IST
Waaree Energies shares में होगा बड़ा अब खेल! क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
Waaree Energies shares में होगा बड़ा अब खेल! क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

हाल ही में लिस्टेड कंपनी Waaree Energies Ltd में मार्केट में गिरावट के बावजूद लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इस वैल्यू पर शेयर अपने इश्यू प्राइस ₹1,503 से 98.78 प्रतिशत चढ़ गया है। वास्तव में 28 अक्टूबर को मजबूत लिस्टिंग देने के बाद से यह काउंटर कभी भी लाल में बंद नहीं हुआ। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आगे स्टॉक की चाल क्या रह सकती है?

advertisement

इस कंपनी का मार्केट कैप ₹85,831.60 करोड़ है। गया। इस स्टॉक को लेकर एक्सपर्ट्स की राय भी अलग-अलग है। बिजनेस टुडे को मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह ने बताया कि  स्टॉक 'हायर टॉप हायर बॉटम' फॉर्मेशन में है। वर्तमान में यह चार्ट पर पॉजिटिव लगता है और ऐसा लगता है कि Waaree Energies Ltd के लिए आगे भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इस काउंटर में बहुत जल्द ₹3,200-3,400 देखने की क्षमता है।

Religare Broking के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट (रिटेल रिसर्च) रवि सिंह

वहीं दूसरी ओर  Religare Broking के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट (रिटेल रिसर्च) रवि सिंह ने निवेशकों को वर्तमान स्तरों पर मुनाफा बुक करने का सुझाव दिया। स्टॉक अपने इश्यू प्राइस से काफी चढ़ चुका है। मार्केट के निवेशकों को वर्तमान बाजार मूल्य पर प्रॉफिट बुक करने पर विचार करना चाहिए। वारी एनर्जीज का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच आया था। मुंबई स्थित कंपनी ने अपने IPO से ₹4,321.44 करोड़ जुटाए, जिसमें ₹3,600 करोड़ का नया शेयर बिक्री और 48 लाख शेयरों तक का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) शामिल था।

एक्सिस कैपिटल, जेफरीज इंडिया, IIFL सिक्योरिटीज, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया), SBI कैपिटल मार्केट्स, इंटेन्सिव फिस्कल सर्विसेज और ITI कैपिटल IPO के बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स थे, जबकि लिंक इंटाइम इंडिया रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत था।

दिसंबर 1990 में स्थापित, वारी एनर्जीज एक भारतीय सोलर PV मॉड्यूल निर्माता है जिसकी कुल स्थापित क्षमता 12 GW है। इसके उत्पाद पोर्टफोलियो में सोलर एनर्जी उत्पाद शामिल हैं, जिनमें मल्टीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल, मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल और टॉपकॉन मॉड्यूल शामिल हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 5, 2024