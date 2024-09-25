Vedanta के निवेशकों के लिए खुशखबरी! Dividend को लेकर बड़ा एलान

Vedanta के निवेशकों के लिए जरूरी खबर आई है। कंपनी की ओर से बाजार बंद होने के बाद डिविडेंड को लेकर अहम जानकारी साझा की गई है। आइये जानते हैं आपको अकाउंट में डिविडेंड का पैसा कबतक आ सकता है।

कब मिलेगा डिविडेंड?

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि वो चौथी बार डिविडेंड देने पर विचार कर रही है। इसको लेकर जल्द ही कंपनी के बोर्ड की बैठक होने जा रही है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक Intimation under Regulation 29 के तहत निवेशकों को ये जानकारी दी जा रही है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक मंगलवार 08 अक्टूबर 2024 को होने का प्रस्ताव है। इस बैठक में कारोबारी साल 2024-25 के लिए इक्विटी शेयरों पर चौथे अंतरिम डिविडेंड पर फैसला लिया जाएगा।

रिकॉर्ड डेट कब?

इसके साथ ही ध्यान देने वाली बात ये है कि घोषित डिविडेंड के लिए इक्विटी शेयरधारकों की योग्यता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड डेट 16 अक्टूबर 2024 यानि बुधवार को तय की गई है। रिकॉर्ड डेट या कट-ऑफ़ डेट, वो तारीख होती है जब कोई कंपनी अपने शेयरधारकों की लिस्ट को अंतिम रूप देती है और यह तय करती है कि कौन से शेयरधारक कॉर्पोरेट डिविडेंड पाने के लिए योग्य हैं। रिकॉर्ड डेट को कंपनी के निदेशक मंडल तय करते हैं।

आपको बता दें कि अभी तक कंपनी 35 बार निवेशकों के लिए डिविडेंड का एलान कर चुकी है। साल 2007 के बाद से लगातार कंपनी अपने निवेशकों के लिए डिविडेंड दिया है। इससे पहले कंपनी ने 20 रुपये डिविडेंड का एलान किया था, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट 10 सितंबर तय हुई थी। बहुत से निवेशक Vedanta में निवेश डिविडेंड पाने के लिए भी करते हैं।