scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार17 से सीधा 516 पर पहुंचा स्टॉक, 1 लाख के बन गए 30 लाख रुपए

17 से सीधा 516 पर पहुंचा स्टॉक, 1 लाख के बन गए 30 लाख रुपए

RDB Infrastructure and Power के शेयर एक मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में उभरा है, जिसने निवेशकों को कुछ सालों में शानदार रिटर्न्स दिए हैं।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 26, 2024 14:27 IST
Despite this sharp rise, the stock is trading 35 per cent below its adjusted 52-week high at Rs 27, hit in February this year.
Despite this sharp rise, the stock is trading 35 per cent below its adjusted 52-week high at Rs 27, hit in February this year.

RDB Infrastructure and Power के शेयर एक मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में उभरा है, जिसने निवेशकों को कुछ सालों में शानदार रिटर्न्स दिए हैं।

अगर चार साल पहले इस स्टॉक में ₹1 लाख का निवेश किया होता, तो आज वह ₹30 लाख तक पहुंच चुका होता, क्योंकि इस स्टॉक ने लगभग 30 गुना वृद्धि देखी है। चार साल पहले ₹17.25 से, आरडीबी रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक अब ₹516 पर ट्रेड कर रहा है, जिससे निवेशकों को महत्वपूर्ण लाभ हो रहा है।

advertisement

गुरुवार को, RDB Infrastructure and Power का शेयर ₹529.95 पर खुला, जो इसके पिछले क्लोजिंग प्राइस ₹519.80 से थोड़ा ज्यादा था। इसके बाद, स्टॉक और बढ़ा और ₹545.75 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है। यह स्टॉक के लिए ऊपरी मूल्य सीमा भी थी, जिससे मुनाफा निकालने के बाद एक अपर सर्किट ट्रिगर हुआ।

आरडीबी रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने हाल ही में 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है, यानी ₹10 के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर को ₹1 के फेस वैल्यू के 10 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया जाएगा, जो पूरी तरह से पेडअप होंगे।

इस स्टॉक स्प्लिट के जरिए से, कंपनी का उद्देश्य छोटे निवेशकों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और अपने शेयरों की तरलता को बढ़ाना है।

एक दूसरी जानकारी में कंपनी के जरिए 24 दिसंबर 2024 को एक्सचेंजों पर की गई घोषणा के अनुसार कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), कोलकाता बेंच ने आरडीबी रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (अब जिसे आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) और आरडीबी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड के बीच एरेन्जमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी है, ताकि कंपनी के रियल्टी डिवीजन का डिमर्जर हो सके और उसे परिणामस्वरूप कंपनी में ट्रांसफर और वेस्ट किया जा सके।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 26, 2024