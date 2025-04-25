scorecardresearch
मालामाल करने वाला Infra शेयर, पांच साल में दिया 30 गुना रिटर्न; अभी भी ₹55 से कम कीमत

Share Market Today: शेयर बाजार में मालामाल करने वाले शेयरों में RDB Infrastructure and Power भी शामिल है। इस शेयर ने पांच साल में 30 गुना रिटर्न दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 25, 2025 13:26 IST
Multibagger stock RDP Infrastructure Share

Multibagger Penny Stock: शेयर बाजार में कई स्टॉक ने निवेशकों को करोड़पति बनाया है। इस लिस्ट में RDB Infrastructure and Power शेयर भी शामिल है। इस शेयर ने कम समय में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। आज से पांच साल पहले कंपनी के शेयर का प्राइस 1.75 रुपये था जिसकी कीमत आज 53 रुपये हो गई है। इसका मतलब है कि इस शेयर ने पांच साल में 2,928 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले एक साल में शेयर ने 480 फीसदी का रिटर्न दिया है। मार्च 2024 में कंपनी के स्टॉक ने 62.7 रुपये के हाई लेवल को टच किया था। 

शेयर के हाल की बात करें तो आज कंपनी के शेयर लाल निशान पर है। स्टॉक का प्राइस 2.66 फीसदी गिरकर 53.00 रुपये प्रति शेयर हो गया है। 

निवेशक हुए मालामाल 

अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30.28 लाख रुपये होती है। यानी कि इस शेयर ने पांच साल में 30 गुना से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है। इस शेयर की खास बात है कि यह पेनी स्टॉक अभी भी निवेशकों के फोकस में है। 

कंपनी ने दी बड़ी जानकारी 

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि उसने Bigbull Infrabuild Private Limited के साथ MoU साइन किया है। यह एग्रीमेंट कमर्शियल और मल्टी-स्टोर्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। आरडीबी ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए  गुरुग्राम के पालरा गांव में 2.8375 एकड़ की जमीन दी है। इस प्रोजेक्ट से आने वाले रेवेन्यू में से 31.5 फीसदी RDB को मिलेगा। वहीं, डेवल्पर को 68.5 फीसदी का रेवेन्यू मिलेगा। 

पिछले महीने मार्च में आरडीबी ने Vardhman Group Realbuild के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। यह कॉन्ट्रैक्ट हाइ-राइज बिल्डिंग का था। यह प्रोजेक्ट मुंबई में था। 

शेयर की परफॉर्मेंस (RDB Infrastructure Share Performance)

RDB Infrastructure शेयर का 52-वीक हाई ₹62.68 है और 52-वीक लो ₹13.77 है। पिछले एक महीने में शेयर में 4.69 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, बीते छह महीने में स्टॉक करीब 2 फीसदी गिर गया। हालांकि, शेयर ने एक साल में 246.18 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 2,860.89 फीसदी का रिटर्न दिया है। स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी का मार्केट-कैप 916.02 करोड़ रुपये है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 25, 2025