Multibagger Stock: निवेशकों के फोकस में ये स्टील स्टॉक, शेयर में आज भी तेजी जारी

Multibagger Return: शेयर बाजार के दोनों सूचकांक तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस तेजी भरे कारोबार में Rathi Steel के स्टॉक फोकस में है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Mar 25, 2025 14:04 IST
Rathi Steel & Power Share

25 मार्च 2025 को Rathi Steel & Power Limited के शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई। कंपनी के शेयर सोमवार को भी तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। मंगलवार के सत्र में राठी स्टील के शेयर (Rathi Steel Share) 3 फीसदी से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहे थे। दोपहर 2 बजे के करीब स्टॉक 3.12 फीसदी की तेजी के साथ 36.02 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। 

शेयर में क्यों आई तेजी

कंपनी ने बीएसई को जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 15,05,265 1% ऑप्शनली कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयरों को 13,00,001 इक्विटी शेयरों में कन्वर्ट करने का फैसला किया है। यह कन्वर्शन ₹55 प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर किया गया, जो कि PCR Holdings Private Limited को अलॉट  किए गए हैं। 

इस कन्वर्शन के बाद Rathi Steel & Power की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल ₹86.36 करोड़ हो गई है, जो कि 8.63 करोड़ इक्विटी शेयरों में बंटी हुई है। इस फैसले का उद्देश्य कंपनी को फाइनेंशियली तौर पर मजबूत करना और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी को बढ़ाना है।

मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि Rathi Steel & Power का यह कदम कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में मदद कर सकता है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो इस शेयर पर नजर बनाए रखना समझदारी हो सकती है। हालांकि, शॉर्ट टर्म निवेशकों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

Rathi Steel & Power शेयर परफॉर्मेंस

सोमवार के सत्र में Rathi Steel & Power के शेयर ₹34.93 पर बंद हुआ। Rathi Steel & Power ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी ने पिछले पांच सालों में निवेशकों को 1609.52फीसदी का रिटर्न दिया है। हालांकि, पिछले एक साल में इसमें 36.12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

पिछले एक महीने में शेयर ने 22.15% की बढ़त दिखाई है और पिछले पांच कारोबारी सत्रों में 27.94% की बढ़त दर्ज की है। कंपनी का शेयर 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर ₹97.81 (30 जुलाई 2024) पर पहुंच चुका है, जबकि 52 हफ्तों का निचला स्तर ₹24.50 (3 मार्च 2025) पर रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 25, 2025