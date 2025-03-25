Multibagger Stock: निवेशकों के फोकस में ये स्टील स्टॉक, शेयर में आज भी तेजी जारी

25 मार्च 2025 को Rathi Steel & Power Limited के शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई। कंपनी के शेयर सोमवार को भी तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। मंगलवार के सत्र में राठी स्टील के शेयर (Rathi Steel Share) 3 फीसदी से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहे थे। दोपहर 2 बजे के करीब स्टॉक 3.12 फीसदी की तेजी के साथ 36.02 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

शेयर में क्यों आई तेजी

कंपनी ने बीएसई को जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 15,05,265 1% ऑप्शनली कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयरों को 13,00,001 इक्विटी शेयरों में कन्वर्ट करने का फैसला किया है। यह कन्वर्शन ₹55 प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर किया गया, जो कि PCR Holdings Private Limited को अलॉट किए गए हैं।

इस कन्वर्शन के बाद Rathi Steel & Power की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल ₹86.36 करोड़ हो गई है, जो कि 8.63 करोड़ इक्विटी शेयरों में बंटी हुई है। इस फैसले का उद्देश्य कंपनी को फाइनेंशियली तौर पर मजबूत करना और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी को बढ़ाना है।

मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि Rathi Steel & Power का यह कदम कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में मदद कर सकता है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो इस शेयर पर नजर बनाए रखना समझदारी हो सकती है। हालांकि, शॉर्ट टर्म निवेशकों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

Rathi Steel & Power शेयर परफॉर्मेंस

सोमवार के सत्र में Rathi Steel & Power के शेयर ₹34.93 पर बंद हुआ। Rathi Steel & Power ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी ने पिछले पांच सालों में निवेशकों को 1609.52फीसदी का रिटर्न दिया है। हालांकि, पिछले एक साल में इसमें 36.12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

पिछले एक महीने में शेयर ने 22.15% की बढ़त दिखाई है और पिछले पांच कारोबारी सत्रों में 27.94% की बढ़त दर्ज की है। कंपनी का शेयर 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर ₹97.81 (30 जुलाई 2024) पर पहुंच चुका है, जबकि 52 हफ्तों का निचला स्तर ₹24.50 (3 मार्च 2025) पर रहा है।