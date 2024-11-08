scorecardresearch
ये Multibagger स्टॉक ₹300 से सीधा ₹31 पर कैसे आ गया?

Motisons Jewellers के शेयरों में हफ्ते के आखिरी सत्र में दमदार तेजी देखी गई है। इंट्रा डे के दौरान शेयर में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया। आइये जानते हैं शेयरों में उछाल का क्या कारण हैं?

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 8, 2024 14:37 IST

Motisons Jewellers के शेयरों में हफ्ते के आखिरी सत्र में दमदार तेजी देखी गई है। इंट्रा डे के दौरान शेयर में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया। आइये जानते हैं शेयरों में उछाल का क्या कारण हैं?

शेयरों में तेजी के पीछे स्टॉक स्प्लिट का कारण  है। स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयर 31.25 रुपये प्रति शेयर पर खुले, जबकि इनका पिछला बंद भाव 307 रुपये था। शेयर की पॉजिटिव शुरुआत के बाद निवेशकों के बीच शेयरों को लेकर काफी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। दरअसल कंपनी के बोर्ड ने पहले इक्विटी शेयरों के फेस वैल्यू को 10:1 (10 के लिए 1) के रेश्यो में विभाजित करने का एलान किया था। बोर्ड ने 8 नवंबर को एक्स-डेट और 9 नवंबर को रिकॉर्ड डेट भी तय की है। अब विभाजन प्रभावी हो गया है, प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यू जो 10 रुपये था, अब 1 रुपये हो गया है। 

आपको बता दें कि Motisons Jewellers  ने दिसंबर 2023 में अपना 151 करोड़ रुपये का आईपीओ लॉन्च किया था। IPO को 159 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन मिला था। कंपनी ने प्राथमिक बाजार में अपने शेयर 55 रुपये प्रति शेयर पर जारी किए थे और इसके शेयर लगभग 100 प्रतिशत के प्रीमियम पर 109 रुपये पर लिस्ट हुआ। शेयर की चाल देखें तो बीते 3 महीनों में 87 प्रतिशत और 2024 में अब तक 220 प्रतिशत की उछाल आई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
