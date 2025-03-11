scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारपैसा छापने की मशीन! 5 साल में 10000% का छप्परफाड़ रिटर्न - 1 लाख लगाने वाले हो गए करोड़पति

पैसा छापने की मशीन! 5 साल में 10000% का छप्परफाड़ रिटर्न - 1 लाख लगाने वाले हो गए करोड़पति

Multibagger Stock: BT Bazaar आपके लिए एक ऐसा शेयर ढूंढकर लाया है। पिछले 5 साल में इस शेयर ने 10000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 11, 2025 12:16 IST

Multibagger Stock: शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज हम आपके लिए एक ऐसा शेयर लेकर आए हैं जिसने निवेशकों को सिर्फ 5 साल में करोड़पति बना दिया है। पिछले 5 साल में इस शेयर ने 10000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 

अगर किसी निवेशक ने इस स्टॉक में पांच साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके पास 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का कॉर्पस होता। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Indo Thai Securities Ltd. 

1 लाख ऐसे बना 1 करोड़ रुपये से ज्यादा

13 मार्च 2020 को इस शेयर की कीमत सिर्फ 16.55 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास Indo Thai Securities के 100000 ÷ 16 = 6,250 इक्विटी शेयर होते। 

वर्तमान में एक इक्विटी शेयर की कीमत 1930 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 6,250 × 1930 = 1,20,62,500 रुपये (1.20 करोड़) का कॉर्पस होता। 

Indo Thai Securities Share Price

सुबह 11:48 बजे तक कंपनी के शेयर की कीमत एनएसई पर 0.20% या 3.85 रुपये टूटकर 1,930 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 0.79% या 15.25 रुपये गिरकर 1920 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

Indo Thai Securities Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 68 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 207 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 535 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 536 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 10058 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
