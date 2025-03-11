Multibagger Stock: शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज हम आपके लिए एक ऐसा शेयर लेकर आए हैं जिसने निवेशकों को सिर्फ 5 साल में करोड़पति बना दिया है। पिछले 5 साल में इस शेयर ने 10000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

अगर किसी निवेशक ने इस स्टॉक में पांच साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके पास 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का कॉर्पस होता। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Indo Thai Securities Ltd.

1 लाख ऐसे बना 1 करोड़ रुपये से ज्यादा

13 मार्च 2020 को इस शेयर की कीमत सिर्फ 16.55 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास Indo Thai Securities के 100000 ÷ 16 = 6,250 इक्विटी शेयर होते।

वर्तमान में एक इक्विटी शेयर की कीमत 1930 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 6,250 × 1930 = 1,20,62,500 रुपये (1.20 करोड़) का कॉर्पस होता।

Indo Thai Securities Share Price

सुबह 11:48 बजे तक कंपनी के शेयर की कीमत एनएसई पर 0.20% या 3.85 रुपये टूटकर 1,930 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 0.79% या 15.25 रुपये गिरकर 1920 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Indo Thai Securities Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 68 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 207 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 535 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 536 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 10058 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।