Multibagger Stock: सिर्फ ₹50,000 लगाकर करोड़पति बने निवेशक! अब 2:1 के रेश्यो में दे रही बोनस - आपका दांव है?

30 मार्च 2025 को बीएसई के बोर्ड मेंबर्स की हुई बैठक में बोर्ड मेंबर्स ने 2:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 1, 2025 12:34 IST

Crorepati Stock: एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज BSE Ltd. के स्टॉक ने शेयरधारकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। स्टॉक ने निवेशकों को 5 साल में 5400% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। अब हाल ही में कंपनी ने 2:1 के रेश्यो में बोनस शेयर का ऐलान किया है। 

30 मार्च 2025 को बीएसई के बोर्ड मेंबर्स की हुई बैठक में बोर्ड मेंबर्स ने 2:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी हर 1 इक्विटी शेयर पर 2 इक्विटी शेयर बोनस के रूप में देगी।

BSE Bonus Issue Record Date

कंपनी ने अभी तक बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है। 

BSE Share Price

NSE पर बीएसई लिमिटेड का शेयर दोपहर 12:25 बजे तक 0.42% या 22.90 रुपये टूटकर 5,456.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

BSE Multibagger Return

पिछले 5 दिन में शेयर 17 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 25 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 41 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 101 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 5427 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

50,000 लगाने वाले ऐसे बन जाएंगे करोड़पति 

पांच साल पहले यानी 3 अप्रैल 2020 को शेयर की कीमत सिर्फ 99 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास बीएसई के 50,000 ÷ 99 = 505 इक्विटी शेयर होते। 

कंपनी ने साल 2022 में 2:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी किया था। इसका मतलब कंपनी ने हर 1 शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर फ्री में दिए थे। तो इस हिसाब से उस निवेशक के पास 505 × 2 = 1,010 इक्विटी शेयर हो गए होंगे। 

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 5,456.90 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास 1010 × 5,456.90 = 55,11,469 रुपये यानी 55 लाख रुपये का कॉर्पस होता। 

अब 30 मार्च 2025 को भी कंपनी ने 2:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया है। इस हिसाब से उस निवेश के पास रिकॉर्ड डेट के बाद 1010 × 2 = 2,020 इक्विटी शेयर हो जाएंगे। 

इसके बाद निवेशक के बाद अगर आज के प्राइस से कैलकुलेट करें तो 2020 × 5,456.90 = 1,10,22,938 रुपये (1.10 करोड़) का कॉर्पस हो जाएगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
