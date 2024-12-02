₹2 से सीधा ₹124 की छलांग! इस Small cap स्टॉक में कितना दम?

scorecardresearch
Mufin Green Finance के शेयर पोस्ट-कोविड रिकवरी में मल्टीबैगर स्टॉक बनकर उभरा है। इस  NBFC स्टॉक ने पिछले पांच सालों में 5,000 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की है। हालांकि, यह स्मॉल-कैप स्टॉक निवेशकों के फोकस में है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 2, 2024 08:05 IST

Mufin Green Finance के शेयर पोस्ट-कोविड रिकवरी में मल्टीबैगर स्टॉक बनकर उभरा है। इस  NBFC स्टॉक ने पिछले पांच सालों में 5,000 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की है। हालांकि, यह स्मॉल-कैप स्टॉक निवेशकों के फोकस में है। दरअसल कंपनी ने NCD के जरिए से फंड जुटाने की घोषणा की है। कंपनी की ओर से पहले फंड जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी का एलान हो चुका है। जिससे इस मल्टीबैगर स्टॉक में वैल्यू बायिंग हुई। ये शेयर करीब 125 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है।

स्मॉल-कैप मल्टीबैगर स्टॉक ने भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों को बोर्ड की मंजूरी के बारे में जानकारी दी, जिसमें कहा गया, "हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की समिति ने अपनी बैठक में, इंटर-एलिया, फंड जुटाने के लिए भारतीय रुपयों में नाममात्र के रेटेड, अनलिस्टेड, सुरक्षित, सीनियर, रीडीमेबल, टैक्सेबल, ट्रांसफरेबल, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के जरिए से निजी प्लेसमेंट के आधार पर ₹15,00,00,000 तक राशि जुटाने के प्रस्ताव पर विचार और स्वीकृति दी है, जो लागू नियमों के प्रावधानों और संबंधित नियामक प्राधिकरणों की स्वीकृति के अधीन है।

कहां तक जाएगा शेयर?
मुफिन ग्रीन फाइनेंस के शेयरों के आउटलुक पर बात करते हुए, चॉइस ब्रोकिंग के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बागड़िया ने कहा कि यह मल्टीबैगर स्टॉक ₹105 से ₹140 की रेंज में है। हालांकि, यह स्टॉक चार्ट पर पॉजिटिव और साइडवेज दिखता है। कोई भी निवेशक स्टॉक में बाय-ऑन-डिप्स की रणनीति अपना सकता है, साथ ही ₹105 प्रति शेयर पर सख्त स्टॉप लॉस बनाए रख सकता है। ₹140 प्रति शेयर के स्तर को पार करने पर स्टॉक में बुलिश मूवमेंट की उम्मीद की जा सकती है, जबकि ₹105 प्रति शेयर के नीचे टूटने पर और गिरावट देखी जा सकती है। इसलिए, रेंज के किसी भी साइड पर ब्रेक होने पर बुलिश या बेयरिश ट्रेंड का अनुमान लगाया जा सकता है।"

शेयर की कीमत का इतिहास
एक महीने में इस स्मॉल-कैप स्टॉक ने अपने निवेशकों को 14 प्रतिशत रिटर्न दिया, जबकि 6 महीनों में इसने 9 प्रतिशत का रिटर्न दिया। 2024 में यह NBFC स्टॉक बेस-बिल्डिंग मोड में था, लेकिन लॉन्गटर्म निवेशकों के लिए यह अपने शेयरधारकों के लिए मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। पिछले 5 सालों में इस मल्टीबैगर स्टॉक ने बीएसई पर ₹2.40 से ₹124.05 प्रति शेयर तक की वृद्धि की, जिससे इसके दीर्घकालिक निवेशकों को 5,000 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न मिला।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 2, 2024