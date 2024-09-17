ये रेलवे स्टॉक हाई से 18% नीचे, Danger या खरीदारी का मौका?

Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL) के शेयर दो महीनों में अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से 18% नीचे गिर गए हैं। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने 15 जुलाई 2024 को 647 रुपये का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ था। अब ये 531 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। मौजूदा सत्र में RVNL के शेयर BSE पर 2.3% गिरकर 530 रुपये पर आ गए हैं। ऐसे में समझते हैं कि निवेशकों को इस गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए या फिर दूर रहना चाहिए?

BSE पर RVNL का मार्केट कैप

BSE पर RVNL का मार्केट कैप 1.11 लाख करोड़ रुपये है। RVNL के शेयरों का एक साल का बीटा 1.3 है, जो इस दौरान हाई वॉलिटेलिटी दिखाता है। टेक्निकल टर्म में समझें तो RVNL का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 41.5 पर खड़ा है, जो संकेत करता है कि यह न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्ड ज़ोन में ट्रेड कर रहा है। Rail Vikas Nigam के शेयर 5-दिन, 10-दिन, 20-दिन, 30-दिन, 50-दिन की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन 100-दिन, 150-दिन और 200-दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर हैं।

HDFC Securities

ब्रोकरेज रेलवे स्टॉक पर बुलिश है और दो महीनों के लिए 700 रुपये का टारगेट तय कर रहा है। साथ ही शेयर के लिए स्टॉप लॉस 555 रुपये रखा गया है।

SEBI रजिस्टर्ड एनालिस्ट अभिजीत रामचंद्रन

SEBI रजिस्टर्ड एनालिस्ट अभिजीत रामचंद्रन का कहना है कि RVNL के स्टॉक प्राइस में डेली चार्ट पर थोड़ा बैरिश रुझान है और 563 रुपये पर मजबूत रजिस्टेंस है। 542 रुपये के सपोर्ट से नीचे डेली बंद होने पर शॉर्ट टर्म में 513 रुपये तक गिरावट हो सकती है।

StoxBox के टेक्निकल एनालिस्ट उज्जवल गांधी

StoxBox के टेक्निकल एनालिस्ट उज्जवल गांधी का कहना है कि वर्तमान स्तर पर स्टॉक में बॉटम फिशिंग से निवेशकों को सावधान किया है।RVNL के शेयरों में 30 अगस्त से गिरावट का सिलसिला जारी है। 13 सितंबर को छोड़कर, स्टॉक पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से लाल रंग में बंद हुआ है। मौजूदा कीमत 50-दिन की मूविंग एवरेज से नीचे है और दैनिक और उच्च समयसीमा के RSI दोनों में नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है, जो कमजोर हो रहे मोमेंटम को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप हम इस स्टॉक में बॉटम फिशिंग का प्रयास करने की सलाह नहीं देते हैं।

Antique Stock Broking ने हाल ही में स्टॉक को 283 रुपये के टारगेट लक्ष्य

Antique Stock Broking ने हाल ही में स्टॉक को 283 रुपये के टारगेट लक्ष्य के साथ SELL कॉल दिया है। ब्रोकरेज ने स्टॉक को ओवरवैल्यूड पाया और कहा कि कई अवसर योजना के चरण में हैं। RVNL ने समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन ऑर्डर की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है। रेलवे PSU का ऑर्डर बुक नामांकन आदेशों से भरा हुआ है। कई अवसर अभी भी योजना के चरण में हैं और स्टॉक की वैल्यूएशन (EPC व्यवसाय) 62 गुना H1FY27 EPS पर, मौजूदा बाजार मूल्य से स्टॉक की कीमत में बढ़ोतरी की संभावना को लेकर सतर्कता दिखा रही है।