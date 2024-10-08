scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइस सरकारी डिफेंस कंपनी ने किया बड़ा एलान, Stock पर दिखेगा बड़ा एक्शन!

इस सरकारी डिफेंस कंपनी ने किया बड़ा एलान, Stock पर दिखेगा बड़ा एक्शन!

निफ्टी50 में पिछले सोमवार (30 सितंबर) को शामिल होने के बाद से BEL लगातार गिरावट का सामना कर रहा है, जिसमें एक भी दिन स्टॉक में हरे निशान में कारोबार नहीं किया है। अब ऐसे में कंपनी ने बड़ा एलान किया है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 8, 2024 07:18 IST
defence stocks
नवरत्न डिफेंस PSU Bharat Electronics Ltd (BEL) की ओर से बड़ी जानकारी साझा की गई है। जिसका असर स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। पिछले एक महीने में जहां स्टॉक 5 प्रतिशत टूटा है तो वहीं 5 दिनों में 7 प्रतिशत स्टॉक नीचे आ गया है। 

कंपनी को मिला ऑर्डर
BEL की तरफ से जानकारी दी हई है कि कंपनी को ₹500 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर मिला है। इन नए कॉन्ट्रैक्ट  में  EMI (electromagnetic interference) शेल्टर्स, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और नियंत्रण प्रणाली नोड्स के लिए वार्षिक रखरखाव कॉन्ट्रैक्ट, गन सिस्टम के लिए अपग्रेड और स्पेयर पार्ट्स, रडार स्पेयर और संचार प्रणाली शामिल हैं। इन नए आदेशों के साथ, बीईएल की कुल ऑर्डर बुक इस वित्तीय वर्ष में ₹7,689 करोड़ तक पहुंच गई है।

ब्रोकरेज ने क्या कहा?
Macquarie ने अपनी नोट में लिखा कि सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि BEL मौजूदा वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में कितने कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षित कर पाता है। ब्रोकरेज का कहना है कि इस साल अब तक का करंट ऑर्डर फ्लो पिछड़ रही है, जोकि चिंता का कारण नहीं है। Macquarie की ओर से स्टॉक में ‘outperform’ की रेटिंग को मेंटन किया गया है जबकि टारगेट प्राइस 350 प्रति शेयर दिया गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 8, 2024