scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारPremier Energies shares: रिकॉर्ड हाई से स्टॉक 13% नीचे, क्या करें निवेशक?

Premier Energies shares: रिकॉर्ड हाई से स्टॉक 13% नीचे, क्या करें निवेशक?

Premier Energies Ltd के शेयर बुधवार को इंट्रा डे के दौरान 7.91 प्रतिशत गिरकर ₹1,082.20 के निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि स्टॉक 6.64 प्रतिशत नीचे गिरकर ₹1,097.10 पर बंद हुआ। पिछले सत्र में स्टॉक ₹1,264.90 के रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद से इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Sep 11, 2024 20:01 IST
Premier Energies shares: रिकॉर्ड हाई से स्टॉक 13% नीचे
Premier Energies shares: रिकॉर्ड हाई से स्टॉक 13% नीचे

Premier Energies Ltd के शेयर बुधवार को इंट्रा डे के दौरान 7.91 प्रतिशत गिरकर ₹1,082.20 के निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि स्टॉक 6.64 प्रतिशत नीचे गिरकर ₹1,097.10 पर बंद हुआ। पिछले सत्र में स्टॉक ₹1,264.90 के रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद से इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी।

advertisement

क्या स्टॉक में अब और गिरावट बढ़ेगी या फिर ये और अपना दम दिखाएगा?

इस गिरावट के बावजूद ये मल्टीबैगर स्टॉक अपने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) प्राइस ₹450 के मुकाबले 143.8 प्रतिशत पर चढ़ा। प्रीमियर एनर्जीज़ ने पिछले हफ्ते 3 सितंबर को एक मजबूत लिस्टिंग की। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या स्टॉक में अब और गिरावट बढ़ेगी या फिर ये और अपना दम दिखाएगा? कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों को मौजूदा स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ज्यादा रिस्क लेने वाले निवेशक अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं।

Religare Broking के Senior Vice-President (Retail Research) रवि सिंह

Religare Broking के Senior Vice-President (Retail Research) रवि सिंह का कहना है कि स्टॉक कमजोर दिख रहा है और ₹1,025 के स्तर की ओर गिर सकता है। गिरावट पर इसे खरीदने पर विचार किया जा सकता है। लिस्टिंग से मुनाफा कमाने वाले निवेशक भी कुछ प्रॉफिट बुक करने पर विचार कर सकते हैं।

WealthMills Securities के इक्विटी स्ट्रेटेजी डायरेक्टर कांति भथिनी

WealthMills Securities के इक्विटी स्ट्रेटेजी डायरेक्टर कांति भथिनी का कहते है कि लिस्टिंग गेन्स वाले निवेशक कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ज्यादा रिस्क लेने वाले निवेशक अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं।

SEBI-रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एआर रामचंद्रन

SEBI-रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एआर रामचंद्रन का कहना है कि एक शानदार लिस्टिंग के बाद प्रीमियर एनर्जीज़ ओवर वैल्यू लग रहा है। निवेशकों को मौजूदा स्तरों पर लाभ बुक करना चाहिए।

आज BSE पर लगभग 10.46 लाख शेयरों का लेन-देन

आज BSE पर लगभग 10.46 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ। यह दो हफ्ते के औसत वॉल्यूम 26.41 लाख शेयरों से कम था। इस काउंटर पर कारोबार ₹117.47 करोड़ पर आया, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन (m-cap) ₹49,454.46 करोड़ था।

कंपनी अप्रैल 1995 में स्थापित हुई

कंपनी अप्रैल 1995 में स्थापित हुई थी। प्रीमियर एनर्जीज़ इंटीग्रेटेड सोलर सेल्स और सौर पैनलों का निर्माण करती है। इसके उत्पाद पोर्टफोलियो में सेल, सौर मॉड्यूल, बाईफेशियल मॉड्यूल, EPC समाधान और O&M समाधान शामिल हैं। इसके पास हैदराबाद, तेलंगाना में पांच निर्माण इकाइयाँ हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 11, 2024