Newsशेयर बाज़ारMultibagger Penny Stock: 10 गुना सस्ता हुआ ये ‘छोटू’ स्टॉक! अब लगा अपर सर्किट, 1 साल में 250% से ज्यादा रिटर्न

Multibagger Penny Stock: 10 गुना सस्ता हुआ ये ‘छोटू’ स्टॉक! अब लगा अपर सर्किट, 1 साल में 250% से ज्यादा रिटर्न

दरअसल आज स्टॉक में बड़ा कॉरपोरेट एक्शन देखने को मिला है जिसके कारण शेयर में यह रैली आई है। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद आज इस शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 15, 2025 10:46 IST

Multibagger Penny Stock: मंगलवार 15 अप्रैल को शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसमें आज 5% का अपर सर्किट लगा है। दरअसल आज स्टॉक में बड़ा कॉरपोरेट एक्शन देखने को मिला है जिसके कारण शेयर में यह रैली आई है। 

जिस स्टॉक की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Kapil Raj Finance Ltd. आज इस शेयर में स्टॉक स्प्लिट हुआ जिसके कारण स्टॉक 10 गुना सस्ता हुआ है। 

दरअसल कंपनी ने 1:10 के रेश्यो में यानी कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयरों में तोड़ा है। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद आज इस शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा है। 

Kapil Raj Finance Share Price

मंगलवार 15 अप्रैल को बीएसई पर स्टॉक 5% या 0.34 रुपये चढ़कर 7.14 रुपये पर लॉक है। बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक सुबह 10:09 बजे तक कंपनी के 2,526 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

Multibagger Penny Stock

इस शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। BSE Analytics के मुताबिक यह शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत टूटा है। 

वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 27 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में शेयर ने 256 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 332 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 759 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1640 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Kapil Raj Finance के बारे में 

1985 में स्थापित कपिल राज फाइनेंस लिमिटेड एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है जो छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SME) को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है। कंपनी का मार्केट कैप 78.11 करोड़ रुपये का है। 

पिछले कुछ साल में कंपनी ने भारतीय वित्तीय क्षेत्र में अपनी उपस्थिति स्थापित की है और छोटे और मध्यम आकार के बिजनेस की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
