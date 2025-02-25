Multibagger Penny Stock: रिटर्न की ‘सुनामी’! ₹15 का स्टॉक ₹11000 के पार - 15 हजार बना 1 करोड़ से ज्यादा

Multibagger Penny Stock: शेयर बाजार में निवेशकों को पेनी स्टॉक काफी पसंद आते हैं। हालांकि पेनी स्टॉक में पैसा लगाना रिस्क भरा होता है लेकिन अगर सही से रिसर्च कर निवेश किया जाए तो पेनी स्टॉक छप्परफाड़ रिटर्न दे सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने निवेशकों को सिर्फ 5 साल में करोड़पति बना दिया है।

पिछले पांच साल में इस स्टॉक ने 77000% से ज्यादा का रिटर्न है। अगर इस स्टॉक में किसी निवेशक ने पांच साल पहले सिर्फ 15000 रुपये लगाया होता तो आज उसके पास 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का कॉर्पस होता। जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Hitachi Energy India Ltd.

15000 रुपये बना 1 करोड़ से ज्यादा

Hitachi Energy India के स्टॉक की कीमत 3 अप्रैल 2020 को सिर्फ 15.10 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 15000 रुपये लगाए होते तो उस निवेशक के पास 15000÷15 = 1000 इक्विटी शेयर होते।

सोमवार को बंद भाव के मुताबिक वर्तमान में कंपनी के एक इक्विटी शेयर की कीमत बीएसई पर 11618 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास 1000 × 11618 = 1,16,18,000 रुपये यानी 1.16 करोड़ रुपये का कॉर्पस होता।

Hitachi Energy Share Price

बीएसई पर स्टॉक सोमवार को 0.40% या 46.05 रुपये चढ़कर 11618.30 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.75% यानी 86.35 रुपये की तेजी के साथ 11,653.45 रुपये पर रहा।

Hitachi Energy Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में 1 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में स्टॉक सपाट रहा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 97 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 254 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 283 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।