Multibagger Penny Stock: धमाकेदार रिटर्न! 4 साल में ₹10 हजार बन गया ₹5 लाख - कीमत अभी भी 5 रुपये पर

Multibagger Penny Stock: शेयर बाजार में इन दिनों गिरावट के दौर चल रहा है। इस बीच BT Bazaar ने आपके लिए एक ऐसा स्टॉक ढूंढा है जिसने सिर्फ 4 साल में 10 हजार के निवेश को 5 लाख के कॉर्पस में बदल दिया है। खास बात यह है की स्टॉक की कीमत अभी भी 5 रुपये पर ही है।

जिस शेयर की हम बात करे रहे हैं उसका नाम है Harshil Agrotech Ltd. इस शेयर में आज के कारोबार में 2% का अपर सर्किट भी लगा है। इस शेयर ने निवेशकों को पिछले 1 हफ्ते में 14% का रिटर्न दिया है।

₹10 हजार ऐसे बना ₹5 लाख

Harshil Agrotech के शेयर की कीमत 25 अक्टूबर 2021 को सिर्फ 0.10 रुपये की थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने 10,000 रुपये लगाए होते तो उसके पास कंपनी के 10000 ÷ 0.10 = 1,00,000 इक्विटी शेयर होते।

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 5 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास 1,00,000 × 5 = 5,00,000 रुपये का कॉर्पस होता।

Harshil Agrotech Share Price

स्टॉक आज 2% के अपर सर्किट के साथ 5.10 रुपये पर है।

Harshil Agrotech Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 14 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 26 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 36 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर बंपर रिटर्न

इस शेयर ने पिछले 1 साल में 962 प्रतिशत से ज्यादा, पिछले 2 साल में 3087 प्रतिशत से ज्यादा, पिछले 3 साल में 3542 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 5 साल में 10100 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

Harshil Agrotech के बारे में

हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड केमिकल प्रोसेसिंग उपकरण डिजाइन, इंजीनियर और निर्माण करती है। कंपनी फर्टिलाइजर, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, बिजली प्लांट, फाइबर, सीमेंट, आयरन प्लांट, फार्मास्यूटिकल्स, कलर, कागज, इत्यादि जैसे कई उद्योगों को अपनी सेवाएं देती है।