मजाक है क्या - 2 साल में 46294% का तूफानी रिटर्न! ₹50 हजार बन गया ₹22 लाख, कीमत ₹100 से कम
इस शेयर ने सिर्फ 2 साल में निवेशकों के 50 हजार रुपये के निवेश को 22 लाख रुपये के कॉर्पस से भी ज्यादा कर दिया है। इस शेयर ने निवेशकों को सिर्फ 2 साल में 46294% का तूफानी रिटर्न दिया है।
Multibagger Penny Stock: शेयर बाजार में ऐसे कई पेनी स्टॉक हैं जिन्होंने कम समय में निवेशकों को मालामाल किया है। BT Bazaar आपके लिए आज एक ऐसा ही शेयर खोज कर लाया है जिसने सिर्फ 2 साल में निवेशकों के 50 हजार रुपये के निवेश को 22 लाख रुपये के कॉर्पस से भी ज्यादा कर दिया है।
जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Diamond Power Infrastructure Ltd.
50 हजार बना 2 लाख से ज्यादा
इस शेयर की कीमत 22 सितंबर 2023 में 2.69 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास Diamond Power Infrastructure के 25000 इक्विटी शेयर मिलते।
वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 89 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 25000 × 89 = 22,25,000 रुपये (22 लाख) का कॉर्पस होता।
Diamond Power Infrastructure Share Price
दोपहर 12:33 बजे तक शेयर एनएसई पर 2.94% या 2.71 रुपये टूटकर 89.43 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.54% या 4.19 रुपये गिरकर 88 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
Diamond Power Infrastructure Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 3 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 46 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 35 प्रतिशत से अधिक टूटा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 117 प्रतिशत से अधिक और पिछले 2 साल में 46293% से ज्यादा चढ़ा है।
Diamond Power Infrastructure Dividend History
बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार साल 2013 में 1 रुपये का डिविडेंड, साल 2012 में 4 रुपये का डिविडेंड, साल 2011 में 3 रुपये का डिविडेंड, साल 2010 में 1.5 रुपये का डिविडेंड और साल 2009 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया था।