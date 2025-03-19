scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Penny Stock: रिटर्न का सैलाब! ₹5 वाला शेयर ₹650 पार - ₹1 लाख लगाने वाले बने करोड़पति, आपका दांव है?

Multibagger Penny Stock: रिटर्न का सैलाब! ₹5 वाला शेयर ₹650 पार - ₹1 लाख लगाने वाले बने करोड़पति, आपका दांव है?

BT Bazaar अपने पाठकों के लिए हर दिन एक ऐसा ही शेयर खोज कर लाता है जिसने निवेशकों को थोड़े ही दिनों में करोड़पति बना दिया है। इस शेयर ने निवेशकों को पिछले 5 साल में 11000% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है।

Gaurav Kumar
Mar 19, 2025

Multibagger Penny Stock: शेयर बाजार में ऐसे कई छिपे हुए पेनी स्टॉक हैं जिन्होंने निवेशकों को कम समय में करोड़पति बना दिया है। निवेशकों को भी ऐसे ही शेयर की खोज रहती है जिसमें में कम पैसा लगाकर छप्परफाड़ रिटर्न कमाया जा सके। 

BT Bazaar अपने पाठकों के लिए हर दिन एक ऐसा ही शेयर खोज कर लाता है जिसने निवेशकों को थोड़े ही दिनों में करोड़पति बना दिया है। आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम है CG Power and Industrial Solutions Ltd. इस शेयर ने निवेशकों को पिछले 5 साल में 11000% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। 

1 लाख रुपये लगाने वाले ऐसे बने करोड़पति 

पांच साल पहले यानी 20 मार्च 2020 को CG Power and Industrial Solutions के शेयर की कीमत सिर्फ 5.85 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने 1,00,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास CG Power के 1,00,000 ÷ 5 = 20,000 इक्विटी शेयर होते। 

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 659 रुपये है। इस हिसाब से वर्तमान में उस निवेशक के पास 20,000 × 659 = 1,31,80,000 रुपये (1.31 करोड़) का कॉर्पस होता। 

CG Power and Industrial Solutions Share Price

बीएसई पर आज यह शेयर 3.95% या 25.05 रुपये की तेजी के साथ 659.95 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.87% या 24.60 रुपये की तेजी के साथ 659.75 रुपये पर रहा। 

CG Power and Industrial Solutions Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 12 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 13 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

वहीं अगर सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 37 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 127 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 293 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 11622 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
