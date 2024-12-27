Multibagger Penny Stock में Upper Circuit लगा, FIIs और DIIs ने लगाया दांव

Cellecor Gadgets Limited के शेयर 5 प्रतिशत की ऊपरी सर्किट के साथ ₹64.25 प्रति शेयर पर पहुंच गए, जबकि पहले यह ₹61.20 प्रति शेयर पर बंद हुए थे। इसका 52 वीक हाई ₹71.80 प्रति शेयर है और न्यूनतम ₹15.04 प्रति शेयर है।

Cellecor Gadgets Limited, जो एक प्रमुख भारतीय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है, ने Dixon Electro Manufacturing Private Limited (DEMPL) के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी का उद्देश्य Cellecor के होम एप्लायंसेस पोर्टफोलियो का विस्तार करना है, खासकर प्रीमियम रेफ्रिजरेटर की एक नई लाइन को पेश करने के लिए। DEMPL, जो एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है, अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं और विस्तृत विशेषज्ञता का उपयोग कर इन रेफ्रिजरेटरों का निर्माण करेगा। यह साझेदारी Cellecor की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है, जो भारतीय उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने पर केंद्रित है।

advertisement

Dixon Technologies (India) Limited, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम है, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एप्लायंसेस, लाइटिंग उत्पादों, मोबाइल फोन और अन्य विविध उत्पादों का पोर्टफोलियो रखता है। उनकी उच्च गुणवत्ता मानकों, नैतिक व्यापार प्रथाओं और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें उद्योग के कई प्रमुख खिलाड़ियों के लिए एक पसंदीदा साझेदार बनाती है। यह साझेदारी Dixon के ISO प्रमाणित मैन्युफैक्चरिंग संयंत्रों का लाभ उठाएगी, ताकि Cellecor के रेफ्रिजरेटर उच्च गुणवत्ता और स्थायित्व मानकों को पूरा कर सकें।

यह साझेदारी Cellecor के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो 'Make in India' पहल के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। प्रमुख भारतीय निर्माता के साथ सहयोग करने से, Cellecor का उद्देश्य अपने उत्पादों की पेशकश को और बढ़ाना, होम एप्लायंसेस बाजार में अपनी उपस्थिति को विस्तारित करना और देश भर में एक विश्वसनीय घरेलू नाम के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। यह रणनीतिक कदम Cellecor को भारतीय बाजार के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए उच्च-स्तरीय रेफ्रिजरेटर प्रदान करने के साथ-साथ अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

बिजनेस मॉडल

Cellecor Gadgets Ltd, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी, एक भारतीय कंपनी है जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को अपने ब्रांड नाम के तहत बेचती है। कंपनी स्मार्ट टीवी, मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, इयरफोन और अन्य एक्सेसरीज़ सहित विभिन्न उपकरणों के लिए किफायती विकल्प प्रदान करने पर केंद्रित है। Cellecor इन उत्पादों का निर्माण आउटसोर्स करता है और फिर इन्हें 28 भारतीय राज्यों में 900 से अधिक वितरकों, 25,000 खुदरा विक्रेताओं और 1200 सेवा केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से वितरित करता है, जिनकी मजबूत उपस्थिति उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात में है।

शेयर स्प्लिट

कंपनी के शेयरों का स्टॉक विभाजन 10:1 के रेश्यो में किया गया है, यानी कंपनी के 1 इक्विटी शेयर, जिसका अंकित मूल्य ₹10 था, को 1 रुपये के अंकित मूल्य वाले 10 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया। स्टॉक विभाजन की रिकॉर्ड डेट शुक्रवार, 9 अगस्त 2024 थी।

कंपनी के शेयरों का ROE 32 प्रतिशत और ROCE 30 प्रतिशत है। अक्टूबर 2024 तक, प्रमोटर्स के पास कंपनी का 49.64 प्रतिशत हिस्सा है, FIIs के पास 2.92 प्रतिशत, DIIs के पास 1.54 प्रतिशत और सार्वजनिक निवेशकों के पास 45.90 प्रतिशत हिस्सा है। इस स्टॉक ने अपनी 52-सप्ताह की न्यूनतम कीमत ₹15.04 प्रति शेयर से महज 1 साल में 300 प्रतिशत से अधिक मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

advertisement

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।