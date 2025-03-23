scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार Penny Stock से करोड़ों का मुनाफा, क्या बनेगा ये भविष्य का बड़ा शेयर?

Penny Stock से करोड़ों का मुनाफा, क्या बनेगा भविष्य का बड़ा शेयर?

शेयर बाजार में कई ऐसे छुटकु शेयर है, जिसने निवेशकों को करोड़ो का रिटर्न दिया है। आर्टिकल में हम आपको इसी स्टॉक के बारे में बताएंगे।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 23, 2025 11:11 IST

शेयर बाजार में कई ऐसे छोटे स्टॉक्स (penny stocks) होते हैं, जो समय के साथ निवेशकों को शानदार रिटर्न देते हैं। Apollo Finvest India Ltd. भी एक ऐसा ही स्टॉक है, जिसने बीते कुछ सालों में अपनी कीमत में जबरदस्त उछाल दिखाया है।

11 सालों में 10,191% से ज्यादा का रिटर्न

2014 में Apollo Finvest के शेयर की कीमत महज 6.50 रुपये थी, जो आज बढ़कर लगभग 670 रुपये तक पहुंच गई है। अगर किसी ने उस समय इसमें 1 लाख रुपये लगाए होते, तो आज उसकी वैल्यू करीब 1.02 करोड़ रुपये होती। यह उदाहरण दिखाता है कि छोटे शेयरों (small-cap stocks) में लंबी अवधि का धैर्य निवेशकों को बड़े लाभ तक पहुंचा सकता है।

बीते 5 सालों में प्रदर्शन

पिछले 5 सालों में भी Apollo Finvest के शेयर ने 110% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। हालांकि, 2024 में इसमें करीब 41% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन मार्च 2025 में यह 19% की बढ़त के साथ फिर से उभरता नज़र आया। अप्रैल 2024 में यह अपने उच्चतम स्तर 1,076.55 रुपये पर पहुंचा था, लेकिन फिलहाल यह 669.95 रुपये पर ट्रेड हो रहा है।

वित्तीय प्रदर्शन: बिक्री में उछाल, मुनाफे में गिरावट

दिसंबर 2024 तिमाही में Apollo Finvest का नेट प्रॉफिट (net profit) 1.41 करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 43.6% कम है। हालांकि, कंपनी की नेट सेल्स (net sales) में 68.3% की वृद्धि हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी की टॉपलाइन ग्रोथ (topline growth) स्थिर बनी हुई है।

कंपनी प्रोफाइल: डिजिटल लेंडिंग में आगे

Apollo Finvest एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) है, जो डिजिटल लेंडिंग (digital lending) की सर्विस देती है। यह पर्सनल लोन (personal loans), टर्म लोन (term loans) और को-लेंडिंग (co-lending) सेवाओं के साथ KYC, लोन मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल पेमेंट API जैसी सेवाएं भी प्रदान करती है।

क्या निवेश करें?

Apollo Finvest ने छोटे निवेशकों को बड़े लाभ का मौका दिया है, लेकिन इसमें जोखिम (risk) भी उतना ही ज्यादा है। हाल के समय में इसमें गिरावट भी देखने को मिली है, इसलिए निवेश से पहले पूरी रिसर्च जरूर करें।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
