इस मल्टीबैगर ने Stock Split का किया एलान, ₹100 से सीधा ₹1000 पर पहुंचा शेयर

Jai Balaji Industries Ltd. ने Q2 FY25 के लिए साल दर साल 24 प्रतिशत मुनाफा घटने की रिपोर्ट दी है, जिसमें प्रॉफिट ₹153.2 करोड़ से ₹201.6 करोड़ तक गिर गया है। इसके साथ ही कंपनी की ओर से स्टॉक स्प्लिट का भी एलान किया गया है।

कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य जाजोडिया ने बताया कि यह गिरावट मुख्य रूप से ₹60 करोड़ के डिफर्ड टैक्स प्रोविजन के कारण आई। ऑपरेशंस से रेवेन्यू में मामूली 0.6% की वृद्धि हुई है, जो ₹1,556.6 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ₹1,546.6 करोड़ था, जो कंपनी के मुख्य बाजारों में स्थिर मांग को दर्शाता है।

कामकाजी मुनाफा यानि EBITDA से पहले की कमाई 7% बढ़कर ₹228.3 करोड़ हो गई, जो ₹213.4 करोड़ से बढ़ी है, जिससे EBITDA मार्जिन में सुधार हुआ है और यह 14.7% हो गया, जो पिछले साल के 13.8% से अधिक है।

लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, बोर्ड ने एक स्टॉक स्प्लिट की प्रस्तावना की है, जिसमें प्रत्येक ₹10 के शेयर को ₹2 के पांच हिस्सों में विभाजित किया जाएगा। कंपनी के चेयरमैन ने कहा कि यह कदम हमारे शेयरों को अधिक निवेशकों के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने यह भी दोहराया कि जय बलाजी अपनी चल रही ₹1,000 करोड़ की कैपिटल एक्सपेंडिचर योजना के प्रति प्रतिबद्ध है, जो डक्टाइल आयरन पाइप्स और फेरोएलॉय जैसे मुख्य क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने के लिए है और इससे कंपनी के विस्तार लक्ष्यों और वैल्यू-एडेड उत्पादों की श्रेणियों को समर्थन मिलेगा।

पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में प्रमुख सुविधाओं के साथ, जय बलाजी भारत के निजी इस्पात क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है।

