सस्ते Defence Tech Stock में अपर सर्किट! कंपनी में Ashish Kacholia की भी हिस्सेदारी

आशीष कचोलिया समर्थित स्मॉल-कैप कंपनी, जो हेवी इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट एग्जिक्यूशन में महारथ रखती है। साथ ही कंपनी कई प्रमुख सेक्टर से भी जुड़ी है। शेयर में बंपर तेजी देखी जा रही है। इंट्रा डे के दौरान शेयर BSE पर 323.35 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड करता दिखा।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 5, 2024 11:34 IST
आशीष कचोलिया समर्थित स्मॉल-कैप कंपनी, जो हेवी इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट एग्जिक्यूशन में महारथ रखती है। साथ ही कंपनी कई प्रमुख सेक्टर से भी जुड़ी है। यह कंपनी EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) और टर्नकी प्रोजेक्ट्स में विशेषज्ञता का दावा करती है और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग सर्विस में से भी जुड़ी हुई है। आज कंपनी के शेयरों में तेजी और जबरदस्त वॉल्यूम दोनों में महत्वपूर्ण तेजी देखी गई।

शेयर की स्थिति
ये स्टॉक Walchandnagar Industries Ltd है। शेयर में बंपर तेजी देखी जा रही है। इंट्रा डे के दौरान शेयर BSE पर 323.35 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड करता दिखा। शेयर ने 10 प्रतिशत के ऊपरी सर्किट प्राइस लिमिट को छुआ है, जो बाजार में मजबूत मांग को दिखाता है, लेकिन कोई सेलर या विक्रेता शेयर बेचने को तैयार नहीं है, जिससे संभावित खरीदार खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें निराशा हो रही है। इसके अलावा इन शेयरों ने पिछले 1 साल में लगभग 100 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 438.70 रुपए प्रति शेयर है और 52 वीक लो 165.20 रुपए है। 

फाइनेंशियल्स
तिमाही परिणामों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में Walchandnagar Industries Ltd ने 79.17 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया। Q1 FY25 में ऑपरेटिंग लॉस 12.82 करोड़ रुपये रहा। Q1 FY25 में नेट लॉस 1.76 करोड़ रुपये रहा। सालाना प्रदर्शन को देखें तो कंपनी ने FY24 में 302 करोड़ रुपये का रेवेन्यब हासिल किया, जबकि FY23 में यह 322 करोड़ रुपये था। FY24 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ रुपये था, जबकि नेट लॉस 42 करोड़ रुपये था।

कितनी हिस्सेदारी?
Walchandnagar Industries Ltd के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स के पास कंपनी का 31.55 प्रतिशत हिस्सा है और पब्लिक या रिटेल निवेशकों के पास 67.84 प्रतिशत है। FIIs और DIIs के पास 0.31 प्रतिशत और 0.28 प्रतिशत का हिस्सा है। वहीं आशीष कचोलिया के पास कंपनी में 3.17 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। DIIs ने सितंबर तिमाही में अपनी हिस्सेदारी 0.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.28 प्रतिशत कर दी है।
 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 5, 2024
harsh verma
Published On:
Nov 5, 2024