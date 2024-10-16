BSE shares पर हैरान करने वाले टारगेट! स्टॉक में क्या होगा?

Bombay Stock Exchange (BSE) Ltd. के शेयरों पर ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने रिपोर्ट जारी की है। जिसमें शेयरों की रेटिंग को "होल्ड" से घटाकर "अंडरपरफॉर्म" कर दिया है। साथ ही चौंकाने वाले टारगेट्स भी दिए हैं।

Jefferies ने अपनी नोट में लिखा कि BSE के शेयरों की कीमत मार्केट रेगुलेटर SEBI के नए F&O फ्रेमवर्क के एलान के बाद दोगुनी हो गई है, जो बाजार की हिस्सेदारी का फायदा मिलने की उम्मीद जता रही है। अगर कुल बाजार वॉल्यूम में लगभग 25% की गिरावट आती है, तो BSE की वर्तमान वैल्यूएशन, जो वित्तीय वर्ष 2026 की कमाई के 40 गुना पर है। इसका मतलब है कि इसकी बाजार हिस्सेदारी मौजूदा तिमाही में 13% से बढ़कर 30% से 35% के बीच हो सकती है, साथ ही वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में 40% से 50% हिस्सेदारी भी हो सकती है।

जेफरीज के मुताबिक BSE के लिए नजदीकी टर्म में रिस्क रिवॉर्ड अप्रतिकूल (unfavourable) दिखता है और इसलिए ब्रोकरेज ने स्टॉक को डाउनग्रेड करने का निर्णय लिया है।

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) लिमिटेड के शेयरों की रेटिंग को "होल्ड" से घटाकर "अंडरपरफॉर्म" कर दिया है। यह फैसला बुधवार, 15 अक्टूबर को लिया गया। हालांकि, ब्रोकरेज ने स्टॉक के लिए अपना प्राइस टारगेट ₹2,850 से बढ़ाकर ₹3,500 कर दिया है। नया प्राइस टारगेट मंगलवार के क्लोजिंग स्तरों से 27% का संभावित नुकसान को दिखाता है। आपको बता दें कि जेफरीज ने पहले इस साल अप्रैल में BSE को "खरीद" से "होल्ड" में डाउनग्रेड किया था और इसका प्राइस टारगेट मामूली रूप से ₹3,000 से घटाकर ₹2,900 कर दिया था।

इस स्टॉक ने सोमवार को लगभग ₹5,000 के स्तर को छू लिया था। शेयरों में पिछले एक महीने में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई है, 2024 में अब तक 117% की बढ़ोतरी हुई है और पिछले 12 महीनों में उनकी कीमत 222% बढ़ गई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।