OMG! ₹2 से बढ़कर ₹112 पर शेयर, रुक नहीं रहा Upper Circuit

Aayush Wellness Ltd के शेयरों में बुधवार को अपर सर्किट देखने को मिला। पिछले एक महीने में स्टॉक 50 प्रतिशत तक भाग चुका है। स्टॉक में तेजी के पीछे दो अहम कारण हैं। आइये जानते हैं।

क्यों लगा अपर सर्किट!

Aayush Wellness Ltd ने बोनस इश्यू और फंडरेजिंग को लेकर बड़ा एलान किया है। इस खबर से साथ ही स्टॉक में 2 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा और शेयर ₹112.80 पर पहुंच गया। इसके साथ ही स्टॉक ने इस लेवल के साथ 52 वीक हाई को छू लिया। आयुष वेलनेस लिमिटेड, जो भारत की स्मार्ट न्यूट्रीशन कंपनी है। उसने 1:2 के रेश्यो में 1,62,25,000 बोनस इक्विटी शेयरों के बोनस इश्यू का एलान किया है।इसका मतलब है कि शेयरधारक प्रत्येक 2 इक्विटी शेयरों पर 1 बोनस इक्विटी शेयर हासिल होगा। जो रिकॉर्ड डेट पर उनके पास होंगे।

आयुष वेलनेस (AWL) ने अपने एक्सपेंशन और अधिग्रहण के लिए राइट्स इश्यू के जरिए ₹49.90 करोड़ तक की फंडरेजिंग की घोषणा भी की है। यह एक बेहतरीन अवसर होगा जहां निवेशक डिस्काउंटेड प्राइस पर अधिक शेयर खरीद सकते हैं।

कितना पैसा बना?

आयुष वेलनेस के शेयरों की कीमत पिछले 18 महीनों में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है, जिसमें शेयर ₹1.95 से बढ़कर ₹112.80 तक पहुंच गए हैं, जो 5,684% की बढ़ोतरी है। इसका मतलब है कि 5 अप्रैल 2023 को ₹5 लाख का निवेश 6 नवंबर 2024 तक ₹2.84 करोड़ का हो गया। पिछले एक साल में इस शेयर ने 3,180% की मल्टीबैगर रिटर्न दी है।

वित्तीय सेहत

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में Q1FY25 के रिजल्ट्स में कंपनी ने अपने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। कंपनी ने साल दर साल (YoY) 6,300% की टॉपलाइन बढ़ोतरी और 183.56% की बॉटमलाइन ग्रोथ हासिल की। कंपनी की कुल आय ₹1,110.56 लाख रही, जबकि जून 2023 में यह ₹17.35 लाख थी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) ₹25.49 लाख रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹8.98 लाख था। यह महत्वपूर्ण बढ़ोतरी कंपनी की उत्पाद पोर्टफोलियो के सफल विस्तार और स्वास्थ्य और वेलनेस क्षेत्र में इसके मुख्य बिजनेस सेगमेंटकी मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

