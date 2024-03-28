Mukka Proteins: शानदार लिस्टिंग के बाद धड़ाम क्यों हो गया ये स्टॉक?

आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करते हैं जो रिटेल निवेशकों का काफी पसंदीदा रहा है। कुछ वक्त पहले ही इसका IPO आया, जिसका स्टेलेर डेब्यू रहा है। 43% के प्रीमियम पर स्टॉक लिस्ट हुआ। निवेशकों को तब भी लगा कि स्टॉक सस्ता और उसके बाद भी खरीदारी हुई। लेकिन अब ये स्टॉक क्रैश हो गया हैअब । क्या यहां निवेशक ट्रैप हो गए, समझेंगे?

Mukka Proteins

हम यहां Mukka Proteins की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि 7 मार्च को Mukka Proteins की लिस्टिंग हुई है। इश्यू को ओवरओल 137 गुना सब्सक्राइब किया गया था। NSE पर, मुक्का प्रोटीन्स का शेयर प्राइस 40 रुपये प्रति शेयर पर खुला, जो 28 रुपये के इश्यू प्राइस से 42.86% ज्यादा है। लेकिन अब स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है तो क्या यहां खरीदारी करनी है या नहीं जिनके पास स्टॉक हैं उनकों निकल जाना है?

बिजनेस मॉडल

लेकिन उससे पहले Mukka Proteins के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। ये कंपनी Mukka Proteins Ltd है। ये मैंगलोर की कंपनी है।मुक्का प्रोटीन (Mukka Protein) भारत में फिश प्रोटीन इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी फिश मील, फिश ऑइल और फिश सॉल्युबल पेस्ट बनाती है, जो एक्वा फिड, पोल्ट्री फिड और पेट फूड मैन्युफैक्चरिंग का एक जरूरी सामाग्री है। कंपनी के भारत में 6 प्लांट हैं.क्रिसिल रिपोर्ट के मुताबिक, फिश मील और फिश ऑइल इंडस्ट्री के रेवेन्यू में मुक्का प्रोटीन कुल बाजार हिस्सेदारी का 45-50% का योगदान करता है। फिश मील, ऑइल और पेस्ट के लिए कंपनी की उत्पादन क्षमता सालाना 1.52 लाख मीट्रिक टन है।

खबर क्या है

अब खबर क्या है स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? कंपनी ने तिमाही नतीजों का एलान किया है। वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही यानि Q3 में मुनाफा 27.3 करोड़ रुपये से घटकर 12 करोड़ रुपये पर आ गया है। आमदनी 397 करोड़ रुपये से बढ़कर 517 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं EBITDA यानि कामकाजी मुनाफा 35 करोड़ से घटकर 18.9 करोड़ रुपये पर आ गया है। EBITDA मार्जिन 8.8% से घटकर 3.7% पर आ गए है। इसका मतलब साफ है कि खराब नंबर्स के चलते स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है। अब करना क्या है?

मार्केट एक्सपर्ट

बिजनेस टुडे बाजार ने बात की मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से। उनका कहना है कि जिन भी निवेशकों को पास ये स्टॉक है उन्हें निकल जाना चाहिए। स्टॉक का ट्रेंड अभी ठीक नहीं लग रहा है। 30 से 32 रुपए के लेवल पर स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। अगर एंट्री लेनी हो तो ये लेवल ठीक लग रहे हैं।