scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारमुकेश अंबानी की छोटी सी शॉपिंग से दुनिया हिल गई!

मुकेश अंबानी की छोटी सी शॉपिंग से दुनिया हिल गई!

एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक फिर चर्चा में है। इस बार उनकी ओर से की गई शॉपिंग सुर्खियां बटोर रही है। कुछ वक्त पहले ही मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी, दुनियाभर में हेडलाइन्स बनी।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Sep 19, 2024 18:16 IST
मुकेश अंबानी की छोटी सी शॉपिंग से दुनिया हिल गई!
मुकेश अंबानी की छोटी सी शॉपिंग से दुनिया हिल गई!

एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक फिर चर्चा में है। इस बार उनकी ओर से की गई शॉपिंग सुर्खियां बटोर रही है। कुछ वक्त पहले ही मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी, दुनियाभर में हेडलाइन्स बनी।

advertisement

दरअसल मुकेश अंबानी ने बेतहाशा दौलत में से एक छोटी सी शॉपिंग की है। मुकेश अंबानी ने भारत का सबसे महंगा प्राइवेट जेट खरीदा है। यह एक बिजनेस जेट है, जिसका नाम Boeing 737 MAX 9 है। आपको बता दें कि दुनिया में किसी भी बिजनेसमैन के पास बोइंग 737 मैक्स 9 नहीं है और मुकेश अंबानी दुनिया के पहले बिजनेसमैन हैं। जिनके पास यह अल्ट्रा लग्जरी प्राइवेट जेट है। 

कितनी है कीमत?

Boeing 737 MAX 9 जेट की कीमत 118.5 मिलियन डॉलर है यानि करीब 987 करोड़ रुपये है। इस कीमत में कस्टम मॉडिफिकेशन और केबिन रेट्रोफिटिंग शामिल नहीं है, जो कुल लागत में एक महत्वपूर्ण राशि जोड़ते हैं। मुकेश अंबानी ने इस प्राइवेट जेट में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किया है। ऐसे में यह जेट देश के सबसे महंगे जेट में से एक बन गया है। इतना ही नहीं बल्कि जितनी कीमत में ये प्लेन आया है उतने में तो 200 रोल्स रॉयल कार आ जाए।

Boeing 737 MAX 9 जेट के अलावा मुकेश अंबानी के पास 9 और प्राइवेट प्लेन हैं। इसमें बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000, दो डसॉल्ट फाल्कन 900 और एक एम्ब्रेयर ERJ-135 जैसे प्लेन शामिल हैं।

Boeing 737 MAX 9 की खासियत

Boeing 737 MAX 9 अपने बड़े केबिन और कार्गो स्पेस के लिए जाना जाता है। इस विमान की एक बार की उड़ान की रेंज लगभग 11,770 किलोमीटर है। बोइंग 737 मैक्स 9 को कंफर्ट, स्पीड और लग्जरी का कॉम्बो माना जाता है और लोग इसे आसमान में उड़ने वाला 7 स्टार होटल मानते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 19, 2024