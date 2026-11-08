Muhurat Trading 2026: दिवाली पर शेयर बाजार में शानदार तेजी! सेंसेक्स 321 अंक चढ़ा; निफ्टी 25,100 के पार

दिवाली के मौके पर रविवार, 8 नवंबर को शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 की शुरुआत तेजी के साथ हुई। NSE का निफ्टी और BSE का सेंसेक्स दोनों हरे निशान में खुले। इसी के साथ घरेलू शेयर बाजार में लगातार आठवें कारोबारी सत्र में तेजी देखने को मिली।

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ताजा उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, सेंसेक्स 321.29 अंक यानी 0.40% चढ़कर 81,349.31 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 73.15 अंक यानी 0.29% की बढ़त के साथ 25,103.50 पर पहुंच गया।

किन शेयरों में दिखी सबसे ज्यादा तेजी?

मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान निफ्टी में Tata Steel, Sun Pharmaceutical Industries, BSE, Tata Motors Passenger Vehicles (TMPV) और UltraTech Cement जैसे शेयर सबसे ज्यादा चढ़ने वालों में शामिल रहे। इन शेयरों में 4.68% तक की तेजी देखने को मिली।

दिवाली पर आयोजित यह खास ट्रेडिंग सेशन 70 मिनट का है, जो दोपहर 3:30 बजे तक चलेगा। लक्ष्मी पूजन के मौके पर होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग को निवेशक शुभ मानते हैं। इसी के साथ हिंदू वित्त वर्ष यानी विक्रम संवत 2083 की शुरुआत भी होती है।

एशियाई बाजारों से बेहतर प्रदर्शन

हाल के दिनों में एशिया के कई शेयर बाजारों पर दबाव रहा है। इसकी एक बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारी निवेश को लेकर बढ़ती चिंताएं हैं।

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगने और डेमोक्रेट्स की बढ़त के बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश को लेकर सवाल बढ़े हैं। ग्लोबल टेक शेयरों में कमजोरी के बीच 'एंटी-AI ट्रेड' भी चर्चा में है। हालांकि, भारतीय शेयर बाजार ने इस दौरान तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है।

निफ्टी में आगे कितनी तेजी संभव?

Religare Broking के SVP (Research) अजीत मिश्रा के मुताबिक, पिछले हफ्ते की शानदार तेजी से निफ्टी की तकनीकी स्थिति मजबूत हुई है। इंडेक्स ने 25,000 का अहम स्तर दोबारा हासिल कर लिया है।

उनका मानना है कि आने वाले कारोबारी सत्रों में निफ्टी 25,200 से 25,600 तक जा सकता है। वहीं 24,200 से 24,500 का स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन रहेगा। हालांकि, आगे की तेजी इस बात पर निर्भर करेगी कि बाजार मौजूदा बढ़त को कितने समय तक बनाए रखता है।

सोमवार को खुलेगा या बंद रहेगा शेयर बाजार?

मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद सोमवार, 9 नवंबर को NSE और BSE में सामान्य कारोबार होगा। हालांकि, मंगलवार, 10 नवंबर को दिवाली बलिप्रतिपदा के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेगा। इसके बाद 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती और 25 दिसंबर को क्रिसमस के कारण भी ट्रेडिंग नहीं होगी।