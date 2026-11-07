Top 5 Stories: अयोध्या में भव्य दीपोत्सव, 13,629 फीट पर गजराज की लैंडिंग, दिल्ली में प्रदूषण का कहर समेत पढ़ें 5 बड़ी खबरें

1. Ayodhya Deepotsav 2026: अयोध्या में शुरू हुआ भव्य दीपोत्सव! 30 लाख दीयों से जगमगाई रामनगरी

अयोध्या में भव्य दीपोत्सव शुरू हो गया है। सरयू किनारे 56 घाटों पर करीब 30 लाख दीयों से रामनगरी जगमगा रही है। राम की पैड़ी से लेकर राम मंदिर तक उत्सव की रौनक है। इस ऐतिहासिक आयोजन में खास मेहमान भी शामिल हो रहे हैं। जानिए दीपोत्सव की खास बातें।



2. लद्दाख में वायुसेना के 'गजराज' ने बनाया रिकॉर्ड, 13,629 फीट की ऊंचाई पर की लैंडिंग

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भारतीय वायुसेना के भारी परिवहन विमान 'गजराज' ने लद्दाख के न्योमा एयरबेस पर सफल लैंडिंग कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 13,629 फीट की ऊंचाई पर हुई इस लैंडिंग ने नया रिकॉर्ड बनाया है। आखिर इतनी ऊंचाई पर विमान उतारना क्यों है चुनौतीपूर्ण और चीन सीमा के पास क्यों अहम है न्योमा एयरबेस?



3. ओवल ऑफिस में दिवाली की रौनक, ट्रंप ने जलाया दीया तो भारतीय कारोबारी ने दिया खास तोहफा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दीया जलाकर दिवाली मनाई। इस खास मौके पर भारतीय-अमेरिकी समुदाय की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। वहीं भारतीय कारोबारी विशाल गोंडल ने ट्रंप को हनुमान चालीसा की प्रति भेंट की। जानिए इस समारोह में कौन-कौन शामिल हुआ और कैसे शुरू हुई व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने की परंपरा।



4. दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण का डबल अटैक! AQI 443 तक पहुंचा, गाड़ियों और निर्माण पर सख्ती

दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली की हवा ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी का औसत AQI अब भी 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है, जबकि कई इलाकों में प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। हालात को देखते हुए दिल्ली-NCR में GRAP-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। जानिए किन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रदूषण है और किन गतिविधियों पर रोक लगी है।

5. बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' का शानदार प्रदर्शन! दो दिन में ₹221 करोड़ की कमाई, क्या दिवाली पर टूटेंगे रिकॉर्ड?

रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। महज दो दिनों में फिल्म की कमाई 200 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है। हालांकि, दूसरे दिन कमाई थोड़ी सुस्त पड़ी है। अब दिवाली वीकेंड पर फिल्म कितना कमाएगी? पढ़ें पूरी खबर।