Muhurat Trading 2026: नए संवत में कौन से शेयर देंगे बंपर रिटर्न? ब्रोकरेज ने बताए ये खास नाम

दिवाली के मौके पर शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही संवत 2083 की शुरुआत होगी। ऐसे में निवेशकों की नजर उन शेयरों पर है, जो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हाल के कारोबारी सत्रों में बाजार ने शानदार रिकवरी की है, लेकिन आगे की तेजी कंपनियों की कमाई, शेयरों की वैल्यूएशन और आर्थिक हालात पर निर्भर करेगी।

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इस बीच ICICI Securities ने 10 शेयर चुने हैं, जिनमें 17% से 34% तक तेजी की संभावना जताई है। वहीं Samco ने भारतीय शेयरों और अमेरिकी बाजार में लिस्टेड ETFs समेत 12 निवेश विकल्प सुझाए हैं।

बैंकिंग सेक्टर में कहां मिलेगा मौका?

ICICI Securities ने Kotak Mahindra Bank का टारगेट प्राइस ₹540 रखा है। इसमें करीब 17% तेजी की संभावना है। ब्रोकरेज का मानना है कि बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM), जो फिलहाल करीब 4.31% है, बेहतर हो सकता है। इसके पीछे पर्याप्त लिक्विडिटी, लोन ग्रोथ और ज्यादा ब्याज वाले रिटेल प्रोडक्ट्स अहम वजह हैं।

वहीं Samco ने BSE के शेयर का टारगेट ₹5,441 रखा है। हालांकि, बैंकिंग शेयरों पर ब्याज दरों और लोन की गुणवत्ता का असर पड़ सकता है।

केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग शेयरों पर बड़ा दांव

ICICI Securities ने Neogen Chemicals का टारगेट ₹2,765 रखा है। इसमें 32% तेजी की संभावना जताई गई है। कंपनी फार्मा, एग्रोकेमिकल और बैटरी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बनाती है। लिथियम बैटरी मटेरियल में विस्तार से कंपनी को फायदा मिल सकता है।

ब्रोकरेज की लिस्ट में Venus Pipes and Tubes सबसे ज्यादा संभावित रिटर्न वाला शेयर है। इसका टारगेट ₹2,340 है, यानी 34% तेजी की गुंजाइश। कंपनी डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और न्यूक्लियर पावर जैसे क्षेत्रों के लिए अपने कारोबार का विस्तार कर रही है।

टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन से शेयर?

Samco ने Azad Engineering के लिए ₹5,108 का टारगेट दिया है। इसकी सुझाई गई खरीदारी रेंज ₹2,405 से ₹2,485 है। वहीं Tech Mahindra का टारगेट ₹2,904.50 रखा है।

ICICI Securities ने Adani Ports and SEZ का टारगेट ₹2,210 रखा है, जिसमें 19% तेजी की संभावना है। ब्रोकरेज को कार्गो ग्रोथ, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग कारोबार से फायदा मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा Indian Hotels, Ethos, Apollo Micro Systems, Zydus Lifesciences, Saregama India और Info Edge भी ब्रोकरेज की पसंद में शामिल हैं।

निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

ब्रोकरेज के टारगेट संभावित रिटर्न दिखाते हैं, गारंटी नहीं। निवेश से पहले कंपनियों की कमाई, वैल्यूएशन और जोखिम समझना जरूरी है।

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केवल सबसे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद वाले शेयर चुनने के बजाय अलग-अलग सेक्टर में निवेश करना जोखिम कम करने में मदद कर सकता है। संवत 2083 में असली सवाल यही है कि किन कंपनियों की कमाई लंबे समय तक मजबूत बनी रह सकती है।