Mother's Day Stocks 2026: PGHH और Honasa Consumer को लेकर एक्सपर्ट और ब्रोकरेज ने दी बड़ी सलाह, नोट करें टारगेट

Mother's Day Stock 2026: आगामी रविवार 10 मई को दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जाएगा। इसी मौके पर हम आपको ऐसे शेयरों के बारे में बता रहे हैं जो मदर और चाइल्ड से जुड़े हुए हैं। गुरुवार को शेयर बाजार की बात करें तो यह सुस्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

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इस बीच ब्रोकरेज Motilal Oswal ने Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd पर Neutral कॉल देते हुए 11,000 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं Honasa Consumer (Mamaearth) पर Ambit Stock Broking ने Hold कॉल देते हुए 306 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

वहीं लक्ष्मीश्री इंवेस्टमेंट के अंशुल जैन ने इस शेयर पर 415 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है और निवेशकों को 320 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है।

Procter & Gamble Hygiene and Health Care Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 10:44 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 0.46% या 46.30 रुपये की तेजी के साथ 10005 रुपये पर कारोबार कर रहा था इसके अलावा एनएसई पर शेयर 0.32% या 32 रुपये चढ़कर 9,988 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Procter & Gamble Hygiene and Health Care Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक करीब 3 प्रतिशत चढ़ा है। अगल पिछले 3 महीने में स्टॉक 15 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

Honasa Consumer Share Price

सुबह 10:46 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.36% या 8.15 रुपये की तेजी के साथ 352.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.23% या 7.70 रुपये की तेजी के साथ 352.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Honasa Consumer Share Price Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक, पिछले 6 महीने में 29 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।