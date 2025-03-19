scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMobikwik Share Price: 17 मार्च को बनाया था 52 Week Low और आज 14% चढ़ गया भाव - ऐसा क्या हुआ?

Mobikwik Share Price: 17 मार्च को बनाया था 52 Week Low और आज 14% चढ़ गया भाव - ऐसा क्या हुआ?

Mobikwik का शेयर आज करीब 14% चढ़कर ट्रेड कर रहा है। चलिए जानते हैं आज शेयर में तेजी क्यों आई है?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 19, 2025 12:05 IST

Mobikwik Share Price: फिनटेक कंपनी Mobikwik का शेयर आज करीब 14% चढ़कर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने आज अपने दिन के उच्चत स्तर 355 रुपये को टच किया है। ठीक दो दिन पहले यानी 17 मार्च को कंपनी ने अपना 52 Week Low 231 रुपये को टच किया था। आज शेयर में तेजी क्यों आई यह जानने से पहले यह जानते हैं की 2 दिन पहले शेयर एकदम धड़ाम क्यों हुआ था?

17 मार्च को बनाया था 52 Week Low

दरअसल 17 मार्च को स्टॉक के एंकर निवेशकों की 3 महीने की लॉक-इन अवधि समाप्त हुई थी जिसके बाद एंकर इंवेस्टर्स ने अपने शेयर बेचे थे और शेयर टूटकर अपने एक साल के नीचले स्तर 231.05 रुपये पर आ गया था। 231 रुपये की यह कीमत कंपनी द्वारा दिसंबर 2024 में लाए गए आईपीओ प्राइस 279 रुपये से कम था।

आज क्यों आई रैली?

आज फिनटेक कंपनी के शेयर में इसलिए तेजी आई क्योंकि स्टॉक में भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया है। सुबह 11:42 बजे तक 26,68,436 इक्विटी शेयरों की ट्रेडिंग हुई थी। 

Mobikwik Share Price

सुबह 11:54 बजे तक शेयर बीएसई पर 13.71% या 40.85 रुपये चढ़कर 338.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 13.61% या 40.55 रुपये की तेजी के साथ 338.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

Mobikwik Share Price History

BSE Analytics  के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 24 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 21 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 37 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है और YTD आधार पर स्टॉक 43 प्रतिशत टूटा है। 

करीब 60% के प्रीमियम से साथ लिस्ट हुआ था शेयर

Mobikwik के शेयरों की लिस्टिंग शानदार रही थी और स्टॉक NSE पर शेयर अपने आईपीओ प्राइस 279 रुपये से 57.71% के प्रीमियम के साथ 440 रुपये पर लिस्ट हुआ था तो वहीं बीएसई पर शेयर 58.51% के प्रीमियम के साथ 442.25 रुपये पर लिस्ट हुआ था।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
