इस तारीख को खुलने जा रहा है Mobikwik का IPO

मोबिक्विक की मूल कंपनी वन मोबिक्विक सिस्टम्स बुधवार, 11 दिसंबर को अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लॉन्च करेगी। फिनटेक प्लेयर अपने शेयरों की कीमत 265-279 रुपये प्रति शेयर के बीच रखेगा। ये इश्यू शुक्रवार, 13 दिसंबर को बोली के लिए बंद हो जाएगा।

2009 में स्थापित गुरुग्राम स्थित मोबिक्विक एक फिनटेक कंपनी है जो प्रीपेड डिजिटल वॉलेट और ऑनलाइन भुगतान सेवाएँ प्रदान करती है। कंपनी कई तरह की भुगतान सेवाएँ प्रदान करती है, जिससे उपभोक्ता बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदारी के लिए भुगतान कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं और यूपीआई या रुपे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं।

advertisement

मोबिक्विक का आईपीओ पूरी तरह से 2.05 करोड़ इक्विटी शेयरों की ताजा बिक्री है, जिसकी कीमत 572 करोड़ रुपये है। इस इश्यू से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग वित्तीय सेवाओं में वृद्धि के वित्तपोषण, भुगतान सेवाओं में वृद्धि के वित्तपोषण, डेटा, एमएल, एआई, उत्पाद और प्रौद्योगिकी में निवेश, भुगतान उपकरण व्यवसाय के लिए पूंजीगत व्यय और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

मोबिक्विक ने इन-हाउस मॉडल और ऋणदाता भागीदारों के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए मोबिक्विक ज़िप, ज़िप ईएमआई और व्यापारियों के लिए मर्चेंट कैश एडवांस जैसे अभिनव उत्पाद बनाए हैं। इसके ऑफ़र उपयोगकर्ताओं के लिए सहज और डिजिटल-प्रथम अनुभव प्रदान करने के लिए आधार, ई-नच, डिजी-लॉकर और एनएसडीएल जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (डीपीआई) का उपयोग करते हैं।

30 जून, 2024 तक, कंपनी के पास 161.03 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और इसने 4.26 मिलियन व्यापारियों को ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह से भुगतान करने और स्वीकार करने में सक्षम बनाया है। मोबिक्विक ज़िप एक प्रमुख उत्पाद है जो उपभोक्ताओं को अभी खरीदने और 30 दिनों के भीतर बाद में भुगतान करने की सुविधा देता है, जो लचीलापन और आसान पुनर्भुगतान विकल्प प्रदान करता है।

30 जून, 2024 को समाप्त तीन महीनों के लिए, कंपनी ने 345.83 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ 6.62 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया। कंपनी ने 2023-24 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 890.32 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ 14.08 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 2,300 करोड़ रुपये के करीब होगा।

मोबिक्विक सिस्टम्स ने शुद्ध पेशकश का 75 प्रतिशत हिस्सा योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) के लिए आरक्षित किया है, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) को आवंटन का 15 प्रतिशत मिलेगा। खुदरा निवेशकों के पास आईपीओ में केवल 10 प्रतिशत आरक्षण होगा।

एसबीआई कैपिटल मार्केट्स और डैम कैपिटल एडवाइजर्स (पूर्व में आईडीएफसी सिक्योरिटीज) मोबिक्विक आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार है। कंपनी के शेयर 18 दिसंबर, बुधवार को बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

