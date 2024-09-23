M&M, Havells India, Shobha, L&T स्टॉक्स में क्या करें? ब्रोकरेज ने दी रिपोर्ट



महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (एमएंडएम), लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी), हैवेल्स इंडिया लिमिटेड और सोभा लिमिटेड ऐसे चार शेयर हैं जो अगले तीन-चार हफ्तों में 17 फीसदी तक रिटर्न दे सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपनी ब्रोकरेज रिपोर्ट में कहा है कि ये चार शेयर कंसोलिडेशन से बाहर आ रहे हैं और अब इनमें खरीदारी की जा सकती है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा | खरीद रेंज: 2,920-2,860 रुपये | स्टॉप लॉस: 2,732 रुपये | अपसाइड: 11–13%



एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वीकली चार्ट पर फॉलिंग चैनल' से ऊपर 2,850 रुपये पर एक मजबूत तेजी वाली कैंडल के साथ एक ब्रेकआउट दिया है, जो अपट्रेंड के संभावित जारी रहने का संकेत देता है।

एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा कि एमएंडएम के शेयर को 1,450-3,013 रुपये की तेजी के 38 प्रतिशत फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर पर समर्थन मिला और यह 2,650 रुपये पर पहुंच गया, जिससे मध्यम अवधि के समर्थन आधार की पुष्टि हुई।

हैवेल्स इंडिया | खरीद रेंज: 2,035-1,995 रुपये | स्टॉप लॉस: 1,965 रुपये | अपसाइड: 5-8%



एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा कि हैवेल्स इंडिया ने साप्ताहिक चार्ट पर 1,985 रुपये के स्तर पर "राउंडेड बॉटम" पैटर्न से ऊपर ब्रेकआउट की पुष्टि की है, जो मध्यम अवधि के अपट्रेंड के जारी रहने का संकेत देता है। हैवेल्स इंडिया अपने साप्ताहिक ऊपरी बोलिंगर बैंड से ऊपर बंद हुआ, जिससे खरीद संकेत मिला। इसके अलावा, साप्ताहिक आरएसआई शक्ति संकेतक अपनी संदर्भ रेखा से ऊपर चला गया है, जिससे खरीद संकेत मिला है।

एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा, "साप्ताहिक आरएसआई नीचे की ओर झुकी हुई ट्रेंडलाइन से ऊपर टूट गया है, जिससे कीमतों में मजबूती की पुष्टि होती है।" साथ ही, हैवेल्स इंडिया के शेयर के जल्द ही 2,115-2,185 रुपये के स्तर को छूने की उम्मीद है।

शोभा | खरीद रेंज: 1,975-1,935 रुपये | स्टॉप लॉस: 1,825 रुपये | अपसाइड: 13–17%



शोभा के शेयर वर्तमान में बढ़ते चैनल गठन के भीतर चल रहे हैं, जो स्टॉक में मध्यम अवधि के अपट्रेंड का संकेत देते हैं। स्टॉक को हाल ही में बढ़ते चैनल के निचले बैंड पर समर्थन मिला है और अब यह ऊपरी बैंड की ओर बढ़ रहा है। सोभा ने पिछले छह हफ्तों में 1,830 रुपये और 1,655 रुपये के स्तर के बीच कंसोलिडेट करते हुए निचले बैंड पर सपोर्ट बनाया है।

लार्सन एंड टुब्रो | खरीद रेंज: 3,785-3,711 रुपये | स्टॉप लॉस: 3,613 रुपये | अपसाइड: 7-9%



एलएंडटी ने साप्ताहिक चार्ट पर मजबूत तेजी वाली कैंडल के साथ 3,775 रुपये पर 'सिमेट्रिकल ट्राएंगल' पैटर्न को तोड़ दिया है, जो मध्यम अवधि के अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा कि स्टॉक अपने 20-, 50-, 100- और 200-दिवसीय एसएमए से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो एक मजबूत सकारात्मक पूर्वाग्रह का संकेत देता है।

जून 2022 के अंत से, एलएंडटी स्टॉक ऊपर की ओर झुकी हुई ट्रेंडलाइन से ऊपर रहते हुए उच्च ऊंचाई और उच्च निम्न स्तर बना रहा है, जो मध्यम अवधि में सकारात्मक पूर्वाग्रह का संकेत देता है।

