₹4 से ₹32 पर आया स्टॉक! LIC की भी हिस्सेदारी, एक साल में 132 प्रतिशत रिटर्न

एक माइक्रोकैप स्टॉक जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग सर्विस सेक्टर में सक्रिय है, पिछले एक साल में निवेशकों की वेल्थ को दोगुना कर दिया है। जिसमें 132 प्रतिशत का शानदार रिटर्न रहा है। यह स्टॉक सुर्खियों में है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC भी इस कंपनी में हिस्सेदारी रखती है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 20, 2024 09:50 IST

हम यहां जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, उसका नाम ATV Projects India Ltd है। 14 नवंबर तक ATV Projects India Ltd का मार्केट कैप 189 करोड़ है। कंपनी का स्टॉक पिछले 5 सालों में ₹4 प्रति शेयर से ₹32 प्रति शेयर तक पहुंच गया है, जिससे निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न मिला है।

LIC की भी हिस्सेदारी

BSE पर उपलब्ध सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग जानकारी के मुताबिक  लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के पास ATV Projects India Ltd के 9,95,241 शेयर हैं, जो कि 1.87 प्रतिशत की हिस्सेदारी दर्शाते हैं। यह निवेश ₹3.1 करोड़ का है।

Q1FY25 में कमाई

ATV Projects India Ltd ने बताया कि अप्रैल-जून तिमाही के लिए कंपनी की आय ₹19.83 करोड़ रही, जबकि Q4FY24 में यह ₹19.20 करोड़ थी। तिमाही का नेट प्रॉफिट ₹1.60 करोड़ रहा, जो कि Q4FY24 में ₹1.52 करोड़ था। Q1FY25 के लिए एर्निंग्स पर शेयर (EPS) ₹0.30 प्रति शेयर था।

शेयर का इतिहास

ATV Projects India Ltd के स्टॉक्स 2024 में अब तक (Year-To-Date) 111.79 प्रतिशत बढ़ चुके हैं। दो और पांच सालों की रिटर्न 227 प्रतिशत और 729 प्रतिशत रही है, जैसा कि 14 नवंबर तक देखा गया है।

बिजनेस मॉडल

ATV Projects India Ltd एक भारतीय कंपनी है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग सर्विस देती है। इस कंपनी की शुरुआत 1978 में हुई थी और इसे 1987 में सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। ATV ने अपनी शुरुआत फैब्रिकेशन से की थी और फिर यह टर्नकी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 20, 2024