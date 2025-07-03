scorecardresearch
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 3, 2025 15:21 IST

Meesho IPO: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो (Meesho) के आईपीओ पर बड़ा अपडेट आया है। दरअसल IPO के जरिए ₹4,250 करोड़ तक जुटाने के लिए कंपनी को शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है। इस कदम के बाद 2025 में भारत की सबसे बड़ी स्टार्टअप लिस्टिंग में से एक होने की उम्मीद है, जिसे मेटा और पीक XV पार्टनर्स का समर्थन प्राप्त है।

Meesho IPO Details

कंपनी का प्लान फ्रेश इश्यू के जरिए ₹4,250 करोड़ और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए ₹8,500 करोड़ जुटाना है। मीशो को मेटा, पीक XV पार्टनर्स, एलिवेशन कैपिटल, प्रोसस और सॉफ्टबैंक सहित प्रमुख निवेशकों का समर्थन प्राप्त है।

कंपनी आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स का विस्तार करने, बैकएंड सिस्टम को अपग्रेड करने और ग्रामीण और अर्ध-शहरी सेलर सिस्टम को मजबूत करने के लिए करने के लिए कर सकती है।

इससे पहले NCLT से मिली थी मंजूरी 

पिछले महीने जून में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने ई-कॉमर्स कंपनी मीशो को अपना हेड क्वार्टर अमेरिका के डेलावेयर से वापस भारत लाने की अनुमति दे दी थी जिसके बाद आईपीओ का रास्ता और साफ हो गया था।

इस मंजूरी के बाद कंपनी को अपने अमेरिकी यूनिट से अलग होकर भारतीय फर्म के साथ विलय करना होगा जिससे कंपनी पूरी तरह से भारतीय हो सके।

कब तक आ सकता है आईपीओ?

मीशो ने साल 2024 से भारत में वापस आने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। कंपनी का आईपीओ इस साल के दिवाली तक आ सकता है। आने वाले दिनों में जब कंपनी भारतीय हो जाएगी तो मीशो कुछ ही हफ्तों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल करेगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने मॉर्गन स्टेनली, कोटक महिंद्रा कैपिटल और सिटी को अपना आईपीओ सलाहकार नियुक्त किया है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन को भी संभावित रूप से सिंडिकेट में शामिल करने के लिए चर्चा चल रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 3, 2025