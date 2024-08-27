scorecardresearch
मझगांव डॉक के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई से 26% नीचे, क्या खरीदने का सही समय है?

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर करीब दो महीनों में अपने रिकॉर्ड हाई से 26% गिर चुके हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और निर्मल बंग जैसे ब्रोकरेज हाउस ने मल्टीबैगर स्टॉक पर सेल की कॉल दी है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 27, 2024 15:34 IST
मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर करीब दो महीनों में अपने रिकॉर्ड हाई से 26% गिर चुके हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और निर्मल बंग जैसे ब्रोकरेज हाउस ने मल्टीबैगर स्टॉक पर सेल की कॉल दी है। जून 2024 तिमाही के लिए कंपनी द्वारा शानदार आय की रिपोर्ट करने के बावजूद स्टॉक में गिरावट आई है। मझगांव डॉक के शेयर, 5 जुलाई, 2024 को 5859.95 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे थे, मौजूदा सत्र में 4,344 रुपये पर कारोबार कर रहे है। 

शेयर ने शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज को भी तोड़ने में कामयाबी हासिल

दैनिक चार्ट पर, शेयर ने शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज को भी तोड़ने में कामयाबी हासिल की और मध्यम अवधि के मूविंग एवरेज को भी 3,777 रुपये पर पाया। हमें उम्मीद है कि मझगांव डॉक के लिए समय सुधार 3777 रुपये - 3234 रुपये की सीमा में समाप्त होने की संभावना है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
