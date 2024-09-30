Markets on 30 September: आज क्या है बाज़ार के अहम ट्रिगर्स

भारतीय बाजार ने सितंबर सीरीज को ग्लोबल संकेतों के दम पर मजबूत नोट पर समाप्त किया है। अब नई सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, और बाजार कई घरेलू और वैश्विक ट्रिगर्स पर ध्यान केंद्रित करेगा। ऑटो कंपनियों के सितंबर महीने के बिक्री आंकड़े जारी होने वाले हैं। दूसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट और उसके बाद कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। इसके साथ ही प्राइमरी मार्केट के एक्शन और संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर भी बाजार की नजर होगी।

पिछले हफ्ते अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिली थी। बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर में सक्रियता दिखी, जबकि मेटल और पावर सेक्टर भी मजबूत दिखे। हालांकि, आईटी और एक्सपोर्ट से जुड़े शेयरों पर थोड़ा दबाव रहा। Accenture के नतीजों के बाद भारतीय आईटी स्टॉक्स में रैली की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

इस हफ्ते बाजार के लिए प्रमुख ट्रिगर्स क्या होंगे:

1. ग्लोबल बाजार से संकेत

पिछले हफ्ते चीन के केंद्रीय बैंक PBoC ने ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की थी, और वहां की सरकार ने आर्थिक राहत पैकेज की भी घोषणा की थी। इसके बाद चीन और हांगकांग के बाजारों में उछाल देखने को मिला, और कमोडिटी कीमतों में भी बढ़त दर्ज की गई। अगले हफ्ते भी ग्लोबल बाजारों और मैक्रोइकोनॉमिक परिस्थितियों पर बाजार की नजर रहेगी। अमेरिकी बाजारों में भी तेजी का रुख देखा जा रहा है।

2. कच्चे तेल की कीमतें

शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला, लेकिन साप्ताहिक आधार पर इन पर दबाव ही बना रहा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 71.89 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड ऑयल 68.18 डॉलर प्रति बैरल पर रही।

3. FIIs और DIIs के आंकड़े

सितंबर महीने में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने कैश मार्केट में ₹22,403.72 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने ₹24,211.50 करोड़ की खरीदारी की है।

4. कॉर्पोरेट एक्शन

अगले हफ्ते कई स्टॉक्स में कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल सकता है। ADS Diagnostics, Accelya Solutions और KPI Green Energy का एक्स-डिविडेंड डेट 30 सितंबर को है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स का एक्स-स्प्लिट और एक्स-बोनस डेट भी अगले हफ्ते हैं।

5. प्राइमरी मार्केट में एक्शन

मेनबोर्ड सेगमेंट में Hyundai Motor IPO और Afcons Infrastructure IPO का सब्सक्रिप्शन जल्द ही खुलने वाला है। Hyundai Motors का IPO प्राइमरी मार्केट की एक बड़ी इवेंट के तौर पर काम करेगा। Diffusion Engineers IPO सोमवार तक खुला है। SME सेगमेंट में तीन नए IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे, जबकि छह इश्यू पहले से खुले हैं।

6. लिस्टिंग

सोमवार को Manba Finance के शेयर NSE और BSE पर लिस्ट होंगे, जबकि KRN Heat Exchanger की लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होगी। Diffusion Engineers के शेयर 4 अक्टूबर को लिस्ट होंगे।