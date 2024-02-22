Markets Closing Today: सेंसेक्स ने 73k का स्तर फिर से हासिल किया, निफ्टी नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा; Graphite India, Midhani 12% तक उछले

घरेलू शेयर बाजारों में एक दिन के अंतराल के बाद गुरुवार को फिर से तेजी शुरू हुई। यूएस फेड की बैठक के मिनट्स में केंद्रीय बैंक की ओर से कोई तीखी टिप्पणी नहीं दिए जाने के बाद निफ्टी-सेंसेक्स में खरीदारी देखने को मिली। दोनों तरफ बाजार में तेजी से उतार-चढ़ाव आया और अंत में लगभग एक प्रतिशत की बढ़त के साथ सत्र समाप्त हुआ। सपाट शुरुआत के बाद बुधवार की गिरावट जारी रहने के कारण निफ्टी नीचे चला गया। रेलिगेयर ब्रोकिंग के एसवीपी (तकनीकी अनुसंधान) अजीत मिश्रा ने कहा, हालांकि, बाद के हिस्से में रुख पूरी तरह से बदल गया और विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज शेयरों में तेज सुधार हुआ।

निफ्टी 50 पैक में, कोल इंडिया लगभग 3.5 प्रतिशत बढ़ा, जबकि बजाज ऑटो 3.4 प्रतिशत बढ़कर बंद हुआ। आयशर मोटर्स में 3 फीसदी की तेजी आई और आईटीसी में 2.9 फीसदी की तेजी आई। एचसीएल टेक्नोलॉजीज और महिंद्रा एंड महिन्द्रा अन्य प्रमुख लाभकर्ता रहे। गिरावट की ओर, इंडसइंड बैंक में 1.67 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि एचडीएफसी बैंक, भारत पेट्रोलियम और कोटक महिंद्रा बैंक में एक-एक प्रतिशत की गिरावट आई। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, यूरोजोन के सकारात्मक पीएमआई डेटा और अमेरिकी तकनीकी शेयरों की प्रभावशाली कमाई रिपोर्ट से उत्साहित घरेलू बाजार ने दिन के निचले स्तर से रिकवरी की। उन्होंने कहा, "व्यापक बाजार में लचीलापन दिखा क्योंकि फरवरी में भारत की आर्थिक गतिविधियों का विस्तार जारी रहा, सेवा और विनिर्माण पीएमआई दोनों में सुधार हुआ। नतीजतन, इसके परिणामस्वरूप विवेकाधीन शेयरों और पूंजीगत वस्तुओं में बेहतर प्रदर्शन हुआ।"

गुरुवार को बीएसई पर कुल 3,933 शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 2,079 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। 1,739 शेयरों ने कटौती के साथ सत्र समाप्त किया जबकि 115 शेयर अपरिवर्तित रहे। दिन के दौरान, 344 शेयरों ने अपने ऊपरी सर्किट को छुआ, जबकि 232 शेयरों ने दिन के लिए निचले सर्किट स्तर का परीक्षण किया। व्यापक बाजारों में, ग्रेफाइट इंडिया में 12 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि मिश्र धातु निगम, डेटा पैटर्न (भारत) और एबीबी इंडिया में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। टाटा इन्वेस्टमेंट्स और एनसीसी प्रत्येक दिन 8 प्रतिशत बढ़े। पिछड़ने वालों में, जिंदल वर्ल्डवाइड में 4.5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, जबकि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा और यूरेका फोर्ब्स में से प्रत्येक में 4 प्रतिशत की गिरावट आई।