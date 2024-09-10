scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार11 सितंबर 2024 को बाजार में तेजी रहेगी बरकरार या फिर टूटेंगे 25000 के लेवल्स?

11 सितंबर 2024 को बाजार में तेजी रहेगी बरकरार या फिर टूटेंगे 25000 के लेवल्स?

11 सितंबर 2024 यानि बुधवार को शेयर मार्केट की चाल कैसी रहेगी? दो दिन की तेजी को मजबूती मिलेगी या एक बार फिर 25000 के लेवल्स टूटते दिखेंगे? शेयर मार्केट में लगातार दूसरे दिन हरियाली देखने को मिली। मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते Sensex 362 अंक चढ़कर 81,921 पर बंद हुआ। तो वहीं Nifty 104 प्वाइंट्स चढ़कर एक बार फिर 25,000 के ऊपर पहुंचा। बाजार में इस रौनक के चलते निवेशकों की संपत्ति दिनभर में करीब साढ़े 3 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 10, 2024 17:53 IST
SHARE MARKET
SHARE MARKET

11 सितंबर 2024 यानि बुधवार को शेयर मार्केट की चाल कैसी रहेगी? दो दिन की तेजी को मजबूती मिलेगी या एक बार फिर 25000 के लेवल्स टूटते दिखेंगे? शेयर मार्केट में लगातार दूसरे दिन हरियाली देखने को मिली। मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते Sensex 362 अंक चढ़कर 81,921 पर बंद हुआ। तो वहीं Nifty 104 प्वाइंट्स चढ़कर एक बार फिर  25,000 के ऊपर पहुंचा। बाजार में इस रौनक के चलते निवेशकों की संपत्ति दिनभर में करीब साढ़े 3 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई। 

advertisement

10 सितंबर के बाजार की तेजी में Nifty Bank का भी सपोर्ट मिला। वहीं BSE Midcap index 0.5% और Smallcap index 1.6% चढ़कर बंद हुए। ऑयल एंड गैस को छोड़कर सभी Sectoral Indices हरे निशान में बंद हुए। टेलीकॉम और मीडिया में भी 2% का उछाल देखने को मिला। Capital goods, IT, healthcare और power में भी 1% की तेजी रही।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
Mehta Investment Interrmediates के AVP टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च हृषिकेश येदवे का कहना है कि टेक्निकली इंडेक्स ने डेली स्केल पर ट्रेड लाइन रिजस्टेंस का सामना किया है और एक हरी कैंडल बनाई है। जब तक इंडेक्स ट्रेंड लाइन रजिस्टेंस, जो कि लगभग 25,150 स्तर पर है। वहां से नीचे रहेगा, तब तक ऊपर की ओर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। ट्रेडर्स को सिर्फ तभी नई लंबी स्थिति बनाने की सिफारिश की जाती है अगर निफ्टी 25,150 के ऊपर बना रहता है।

बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव शुरुआत की। 50-दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट सफलतापूर्वक बचाया और दिन की क्लोजिंग 51,272 पर पॉजिटिव नोट पर हुई। डेली स्केल पर, इंडेक्स अभी भी एक पियर्सिंग लाइन कैंडल के ऊपर बना हुआ है। अगर इंडेक्स 51,400 के ऊपर बने रहने में सफल होता है, तो शॉर्ट टर्म में 51,800-52,000 की रैली संभव हो सकती है। डाउनसाइड की ओर, इमेडेट सपोर्ट  50-दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) के पास स्थित है, जो लगभग 50,950 के आसपास है। इसके बाद पियर्सिंग लाइन कैंडल का लो, जो लगभग 50,370 के आसपास है।

Mehta Equities के सीनियर वीपी (रिसर्च) प्रशांत तापसे का कहना है कि बाजार ने ट्रेडिंग सेशन के दौरान पॉजिटिव नजरिया बनाए रखा और निफ्टी का 25,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर बंद होना ये दिखाता है कि निवेशक वैश्विक मंदी की चिंताओं के बावजूद देश की मजबूत ग्रोथ संभावनाओं के प्रति सकारात्मक बने हुए हैं। गिरते कच्चे तेल की कीमतें चिंता का विषय बनी हुई हैं क्योंकि गिरती मांग वैश्विक मंदी के जोखिम को बढ़ाती है।

Prabhudas Lilladher के हेड - एडवाइजरी, PL कैपिटल विक्रम कसाट का कहना है कि अमेरिकी बाजार एक चुनौतीपूर्ण हफ्ते के बाद वापस उभरा,  S&P 500 में 1.1% की वृद्धि हुई, Dow Jones 484 अंक बढ़ा और Nasdaq में 1.3% की बढ़त देखी गई। इसकी वजह टेक स्टॉक्स की तेजी रही, खास तौर से एनवीडिया, जिसकी कीमत 3.5% बढ़ गई। निवेशक आने वाले अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर नज़र रख रहे हैं, जो इस महीने बाद में फेडरल रिजर्व के ब्याज दर निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं और संभावित ब्याज दर कटौती की अटकलें लगाई जा रही हैं।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 10, 2024