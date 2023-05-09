Mankind Pharma के शेयरों की आज शानदार लिस्टिंग हुई है

scorecardresearch
Mankind Pharma शेयरों की आज शानदार लिस्टिंग हुई है, घरेलू बिक्री के आधार पर मैनकाइंड फार्मा भारत की चौथी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कंपनी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स जैनरिक हैं। कंपनी की 90 प्रतिशत से ऊपर की सेल्स भारत से ही आती हैं।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 9, 2023 13:57 IST
Mankind Pharma IPO: फार्मा कंपनी मैनकाइंड फार्मा (Mankind Pharma Ltd.) के शेयरों की आज शानदार लिस्टिंग हुई है, BSE, NSE पर शेयर 1,080 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले ये 20.37% यानी 220 रुपये प्रीमियम के साथ 1,300 रुपये पर लिस्ट हुआ। ग्रे मार्केट में पहले से ही इस आईपीओ का अच्छा खास प्रीमियम चल रहा था। 

कंपनी का इश्यू 15.32 गुना सब्सक्राइब हुआ था जिसमें QIBs का हिस्सा 49.16 गुना भरा था, जबकि गैर संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 3.80 गुना और रिटेल हिस्सा 92% भरा था। कंपनी का इश्यू साइज 4,326 करोड़ रुपये है, ये इश्यू 25 अप्रैल को खुला था और 27 अप्रैल को बंद हुआ था। 

घरेलू बिक्री के आधार पर मैनकाइंड फार्मा भारत की चौथी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से ये देश की तीसरी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कंपनी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स जैनरिक हैं। 

कंपनी के पास करीब 35 ब्रॉन्ड्स हैं।  कंपनी की 90 प्रतिशत से ऊपर की सेल्स भारत से ही आती हैं। कंपनी 21 देशों में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। कंपनी भारत के अलावा US, लैटिन अमेरिका, साउथईस्ट एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में भी दवाई सप्लाई करती हैं।
कंपनी के पास पूरे भारत में 25 मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटी है । 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
