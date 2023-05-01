Mankind Pharma Ipo: ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है प्राइस?

भारत की चौथी सबसे बड़ी दवा कंपनी के IPO को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और इसका आईपीओ कुल मिलाकर 15.32 गुना सब्सक्राइब हुआ। यह इश्यू 25-27 अप्रैल के बीच 1,026-1,080 रुपये प्रति शेयर के प्राइस रेंज में सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। अंतिम प्रमुख, मैनकाइंड फार्मा ग्रे मार्केट में 90-100 रुपये का प्रीमियम कमा रही थी। अधिकांश ब्रोकरेज फर्म इस मुद्दे पर सकारात्मक हैं और सुझाव देते हैं लंबी अवधि के लिए इस शेयर में निवेश किया जा सकता है।

जिन निवेशकों ने इश्यू के लिए बोली लगाई थी, वे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की Website पर आवंटन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

1) https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं

2) इश्यू टाइप के तहत इक्विटी पर क्लिक करें

3) इश्यू नाम के तहत, ड्रॉपबॉक्स में मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड का चयन करें

4) आवेदन संख्या लिखें

5) पैन कार्ड आईडी जोड़ें

6) 'आई एम नॉट ए रोबोट' पर क्लिक करें और सबमिट करें

निवेशक केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (https://kosmic.kfintech.com/ipostatus) के ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवंटन की स्थिति की जांच कर सकते हैं, जो इस मुद्दे के रजिस्ट्रार हैं।



1) KFin Technologies Limited के वेब पोर्टल पर जाएं

2) ड्रॉपबॉक्स में आईपीओ का चयन करें जिसका नाम आवंटन को अंतिम रूप देने पर ही पॉप्युलेट किया जाएगा

3) आपको तीन तरीकों में से किसी एक का चयन करने की आवश्यकता हो सकती है: आवेदन संख्या, डीमैट खाता संख्या, या पैन आईडी

4) आवेदन के प्रकार में, एएसबीए और गैर-एएसबीए के बीच चयन करें

5) चरण 2 में आपके द्वारा चुने गए मोड का विवरण दर्ज करें

6) सुरक्षा उद्देश्यों के लिए, कैप्चा को सही-सही भरें

7) सबमिट सबमिट करें।

जिन बोलीदाताओं को आईपीओ में आवंटन नहीं मिल सका, वे 04 मई को रिफंड की शुरुआत देख सकते हैं।

जिन्हें शेयर आवंटित किए जाएंगे, वे 05 मई तक डीमैट खाते में शेयरों का क्रेडिट देख सकते हैं। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग

8 मई को होगी।