Stock in Focus: महिंद्रा ग्रुप की NBFC कंपनी Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में फंड रेजिंग की जानकारी दी है। कंपनी का शेयर आज सपाट स्तर पर बंद हुआ है।

कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने 3000 करोड़ रुपये के फंड रेज की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने बताया कि वो Rights Issue के जरिए 3000 करोड़ रुपये जुटाएगी।

क्या होता है Rights Issue?

राइट्स इश्यू, कंपनियों के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने का एक तरीका है, जिसके तहत मौजूदा शेयरधारकों को मार्केट प्राइस से कम कीमत पर कंपनी से सीधे अधिक शेयर खरीदने का मौका दिया जाता है।

Mahindra & Mahindra Financial Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 0.34% या 0.90 रुपये की तेजी के साथ 262.45 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.02% या 0.05 रुपये चढ़कर 262 रुपये पर बंद हुआ।

Mahindra & Mahindra Financial Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 1 प्रतिशत गिरा है। पिछले 1 महीने में स्टॉक 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 7 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 3 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में करीब 1 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 3 साल में शेयर 43 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 158 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Mahindra & Mahindra Financial के बारे में

महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MMFSL), महिंद्रा ग्रुप का हिस्सा है, जो भारत की अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों में से एक है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र पर केंद्रित इस कंपनी के 10 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं और इसका AUM 14.1 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है।

कंपनी एक अग्रणी वाहन और ट्रैक्टर फाइनेंसर है, जो SME को लोन प्रदान करती है और एफडी भी प्रदान करती है। कंपनी के 1,365 ऑफिस हैं और यह देश भर में 4,80,000 गांवों और 8,000 कस्बों में फैले ग्राहकों तक पहुंचती है।