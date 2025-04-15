Mahindra Stock: अगर आप भी उन शेयरों की तलाश में हैं जो आने वाले समय में आपको बंपर रिटर्न देकर मालामाल कर दे तो आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है। दरअसल आज ब्रोकरेज फर्म Religare Broking Ltd ने महिंद्रा ग्रुप के एक ऐसे स्टॉक पर अपना दांव लगाया है जिसमें 30% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है।

ब्रोकरेज फर्म Religare Broking ने आज महिंद्रा ग्रुप के NBFC सेक्टर की कंपनी Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd पर अपने कवरेज की शुरुआत करते हुए इस शेयर पर अपनी राय दी है और इसका टारगेट बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Religare Broking ने आज जारी अपने रिपोर्ट में कहा कि कंपनी अपनी गहरी ग्रामीण उपस्थिति, मजबूत प्रमोटर समर्थन और पोर्टफोलियो विविधीकरण द्वारा समर्थित लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक स्थिर रास्ते पर है। कंपनी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट इनोवेशन में निरंतर निवेश परिचालन लाभ और ग्राहक पहुंच को बढ़ा रहा है।

Mahindra & Mahindra Financial Services Share Price Target

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस (CMP) 263 रुपये पर कैलकुलेट किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि स्टॉक अपने CMP से 30% अपसाइड तक जा सकता है।

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपने कवरेज को शुरू करते हुए BUY कॉल दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि उन्होंने शेयर का वैल्यूएशन 1.4x FY27E P/ABV पर किया है और इसका टारगेट प्राइस 342 रुपये का दिया है।

Mahindra & Mahindra Financial Services Share Price

सुबह 11:22 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.33% या 3.50 रुपये चढ़कर 266.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 1.29% या 3.40 रुपये चढ़कर 266.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। सुबह 11:10 बजे तक कंपनी के 29,393 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

Mahindra & Mahindra Financial Services के बारे में

महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज एक अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, जिसका ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों पर स्पेशल फोकस है, जो व्हीकल फाइनेंसिंग, एसएमई लेंडिंग, पट्टे और डिजिटल वित्तीय प्रोडक्ट सहित सर्विस की एक सीरीज प्रदान करती है।

अपनी मूल कंपनी M&M द्वारा समर्थित और 1,375 से अधिक शाखाओं के नेटवर्क द्वारा समर्थित, Mahindra & Mahindra Financial Services पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।