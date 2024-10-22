scorecardresearch
Maharatna PSU Stock: Dividend और Record Date से जुड़ी जानकारी, शेयर पर नया टारगेट?

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 22, 2024 13:04 IST

भारत की टॉप पावर जनरेटिंग कंपनियों में एक NTPC निवेशकों के रडार पर है। दरअसल खबर डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट और स्टॉक की आगे की चाल को लेकर हैं। शेयर  को लेकर क्या नए टारगेट्स दिए जा रहे हैं?

मल्टीबैगर PSU कंपनी  NTPC इस हफ्ते अपनी बोर्ड बैठक में अपने शेयरधारकों के लिए अंतरिम डिविडेंड का एलान करने की तैयारी में है। NTPC के बोर्ड ऑफ डायेरक्टर्स की बैठक 24 अक्टूबर 2024 को होगी, जिसमें 30 सितंबर 2024 की तिमाही और छमाही के लिए कंपनी के अन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिज़ल्ट पर विचार करेगी। 

एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी पर अंतरिम डिविडेंड पर भी अन्य बातों के साथ  बोर्ड ऑफ डायेरक्टर्स की बैठक में विचार किया जा सकता है।

एक्स और रिकॉर्ड डेट

कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड के लिए एक्स-डेट और रिकॉर्ड डेट 2 नवंबर तय की है। इस साल NTPC ltd. ने फरवरी में 2.25 रुपये और अगस्त में 3.25 रुपये का डिविडेंड घोषित किया था। एनटीपीसी की डिविडेंड यील्ड 1.84% है। कंपनी ने 25 फरवरी 2005 से अब तक 42 डिविडेंड घोषित किए हैं। पिछले 12 महीनों में एनटीपीसी लिमिटेड ने प्रति शेयर 7.75 रुपए का इक्विटी डिविडेंड का एलान किया है।

कहां तक जाएगा शेयर?

वहीं दूसरी ओर स्टॉक में पिछले दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने में स्टॉक ढाई प्रतिशत टूट चुका है जबकि पिछले 5 दिनों में भी गिरावट का स्तर ये ही है। ऐसे में निवेशकों को क्या सलाह है? Choice Broking के टेक्निकल रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट केकुणाल वी परार का कहना है कि मौजूदा वक्त में स्टॉक मजबूत पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रहा है। स्टॉक बुलिश मूमेंट का संकेत दे रहा है। स्टॉक के नए टारगेट 455 से 500 रुपए प्रति शेयर के भाव देखने को मिल सकते हैं, साथ ही 400 का स्टॉप लॉस भी लगाया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
