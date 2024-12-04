scorecardresearch
इस Maharatna PSU Stock में बनेगा जमकर पैसा! अपने हाई से 22 प्रतिशत नीचे शेयर

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 4, 2024 06:53 IST

Coal India, दुनिया के प्रमुख कोयला उत्पादक देशों में से एक है और इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है। नवंबर महीने में कंपनी ने अपने वॉल्यूम में सालाना आधार पर 2% का इज़ाफा दर्ज किया, जो कुल 67 मिलियन टन (MT) रहा। वहीं, कोल ऑफटेक स्थिर रहते हुए 63 मिलियन टन रहा। इस स्टॉक के आउटलुक पर एंटीक ब्रोकिंग का दृढ़ विश्वास है और ब्रोकरेज ने इसमें 40% से ज्यादा का अपसाइड टारगेट रखा है। वर्तमान में यह शेयर 420 रुपये की रेंज में कारोबार कर रहा है।

रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी ने FY25 के लिए 800 मिलियन टन वॉल्यूम का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अगले चार महीनों में सालाना आधार पर 14% का वॉल्यूम ग्रोथ आवश्यक होगा। इसके अलावा, कंपनी ने प्रति शेयर 15.75 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। FY24 में कुल 25.5 रुपये का डिविडेंड जारी किया गया था। कंपनी के कैश फ्लो के आधार पर FY25 में 25.6 रुपये का डिविडेंड देने की संभावना जताई जा रही है, जिससे डिविडेंड यील्ड 6% तक पहुँच सकती है।

कोल इंडिया का शेयर वर्तमान में ऐतिहासिक औसत से नीचे कारोबार कर रहा है, जो आकर्षक वैल्युएशन की ओर इशारा करता है। तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, ब्रोकरेज ने SoTP (Sum of the Parts) आधार पर 598 रुपये का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है और BUY की रेटिंग को बरकरार रखा है। इस समय शेयर 420 रुपये के स्तर पर है, जिससे यह टारगेट 42% से ज्यादा का अपसाइड प्रदान करता है। यह टारगेट FY27 के लिए अनुमानित EV/EBITDA के 5.5x टाइम्स पर आधारित है। यदि वॉल्यूम में वृद्धि होती है और ई-ऑक्शन में सुधार आता है, तो तेजी और बढ़ सकती है।

कोल इंडिया का शेयर वर्तमान में 420 रुपये पर कारोबार कर रहा है। 26 अगस्त को इस स्टॉक ने 545 रुपये का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर (ऑल टाइम हाई) बनाया था। नवंबर महीने में यह शेयर 402 रुपये तक गिर गया था, जबकि अक्टूबर में इसका लो 435 रुपये था और सितंबर में यह 476 रुपये तक गिर चुका था। ऐसे में इस स्टॉक में डाउनसाइड रिस्क सीमित है। अपने उच्चतम स्तर से यह 22-23% नीचे कारोबार कर रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
