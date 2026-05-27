LIC Share: देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी Life Insurance Corporation of India (LIC) के शेयर में आज करीब 4 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कंपनी का शेयर दोपहर 12:54 बजे तक बीएसई पर 3.29% या 28.15 रुपये गिरकर 827 रुपये पर कारोबार कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 3.26% या 27.90 रुपये गिरकर 827 रपये पर ट्रेड कर रहा है।

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ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार जून के आखिर या जुलाई की शुरुआत तक कंपनी में 2% हिस्सेदारी संस्थागत निवेशकों को बेच सकती है।

10,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार जून में औपचारिक मार्केटिंग प्रक्रिया शुरू कर सकती है। रिपोर्ट में करीब 10,000 करोड़ रुपये के संभावित हिस्सेदारी बिक्री डील का अनुमान लगाया गया है।

31 मार्च 2026 तक सरकार के पास LIC में 96.50% हिस्सेदारी थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार करीब 2% हिस्सेदारी बेच सकती है।

OFS के जरिए बढ़ रही हिस्सेदारी बिक्री

हाल के दिनों में सरकारी कंपनियों में ऑफर फॉर सेल (OFS) की गतिविधियां तेज हुई हैं। Coal India में भी सरकार फिलहाल OFS ला चुकी है। वहीं Central Bank of India ने पिछले सप्ताह 8% हिस्सेदारी बिक्री की घोषणा की थी। सरकार इन हिस्सेदारी बिक्री के जरिए सेबी के न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नियमों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

क्या कहते हैं SEBI के नियम?

भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के लिए कम से कम 25% पब्लिक शेयरहोल्डिंग जरूरी है। यानी प्रमोटर हिस्सेदारी अधिकतम 75% तक हो सकती है।

LIC में सरकार की हिस्सेदारी अभी 96% से ज्यादा है, इसलिए आने वाले समय में और हिस्सेदारी बिक्री की संभावना बनी रह सकती है।

ब्रोकरेज अब भी बुलिश

गिरावट के बावजूद कई ब्रोकरेज हाउस LIC पर पॉजिटिव नजर बनाए हुए हैं। ICICI Securities ने कहा कि LIC का मौजूदा वैल्यूएशन काफी डिस्काउंटेड है और इसे उचित नहीं माना जा सकता।

वहीं Emkay Global ने LIC पर ‘BUY’ रेटिंग बरकरार रखते हुए मार्च 2027 के लिए टारगेट प्राइस 1100 रुपये कर दिया है, जो पहले 1,000 रुपये था। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी की VNB ग्रोथ और प्रोडक्ट मिक्स में सुधार आगे सपोर्ट देगा।