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Newsशेयर बाज़ार6% से ज्यादा गिरा कोल इंडिया का शेयर! OFS के जरिए कंपनी बेच रही है 2 प्रतिशत तक हिस्सेदारी - डिटेल्स

6% से ज्यादा गिरा कोल इंडिया का शेयर! OFS के जरिए कंपनी बेच रही है 2 प्रतिशत तक हिस्सेदारी - डिटेल्स

खबर लिखे जानें तक सुबह 10:36 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 2.15% या 9.85 रुपये गिरकर 448.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 2.16% या 9.90 रुपये टूटकर 448.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: May 27, 2026 11:02 IST
AI Generated Image

Coal India Share: सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Ltd) के शेयर में आज 6% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि खबर लिखे जानें तक सुबह 10:36 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 2.15% या 9.85 रुपये गिरकर 448.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 2.16% या 9.90 रुपये टूटकर 448.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

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स्टॉक में आज यह गिरावट तब आई जब कंपनी ने बताया कि सरकार ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए कंपनी में 2% तक हिस्सेदारी बेचने जा रही है।

5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाने की तैयारी

कंपनी ने मंगलवार 26 मई की फाइलिंग में बताया था कि सरकार शुरुआती तौर पर 6.16 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगी, जो कंपनी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी का 1% है।

इसके साथ ही सरकार के पास अतिरिक्त 6.16 करोड़ शेयर बेचने का ओवरसब्सक्रिप्शन ऑप्शन भी रहेगा। अगर पूरा 2% हिस्सा बिकता है, तो सरकार को 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मिल सकते हैं।

आज से खुला OFS

गैर-रिटेल निवेशकों के OFS आज से खुल चुका है। वहीं रिटेल निवेशक, पात्र कर्मचारी और गैर-रिटेल निवेशकों के अनअलॉटेड बिडर्स 29 मई को इसमें हिस्सा ले सकेंगे। इस बीच, 28 मई को बकरीद के चलते भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे।

सरकार के पास अब भी 63% से ज्यादा हिस्सेदारी

31 मार्च 2026 तक सरकार के पास कोल इंडिया में 63% से ज्यादा हिस्सेदारी थी। कंपनी ने कहा कि शेयर बिक्री बीएसई और एनएसई पर सेबी के OFS नियमों के तहत अलग विंडो मैकेनिज्म के जरिए होगी।

बाजार में बिकवाली के दबाव के बीच ईटी नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 16 लाख कोल इंडिया शेयरों का ब्लॉक डील भी हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्लोर प्राइस में बड़ा डिस्काउंट और बड़ी हिस्सेदारी बिक्री की वजह से निवेशकों ने मुनाफावसूली की।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 27, 2026