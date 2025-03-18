LG Electronics IPO: आईपीओ के लिए SEBI ने दी मंजूरी! FY24 में ₹21,352 करोड़ था रेवेन्यू - DETAILS

LG IPO: LG Electronics Inc. की सहायक कंपनी LG Electronics India Limited को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने 6 दिसंबर 2024 को सेबी के पास आईपीओ के पेपर्स दाखिल किए थे।

LG ने अपने DRHP में बताया कि वो 30 जून 2024 को समाप्त होने वाले तीन महीनों के लिए वॉल्यूम के मामले में प्रमुख घरेलू उपकरणों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (मोबाइल फोन को छोड़कर) में भारत में अग्रणी कंपनी है।

LG Electronics IPO Details

कंपनी का यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा जहां कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10.18 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगी। इस आईपीओ में कोई भी फ्रेश इश्यू नहीं है।

Morgan Stanley India Company Private Limited, J.P. Morgan India Private Limited, Axis Capital Limited, BofA Securities India Limited, और Citigroup Global Markets India Private Limited इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।

वहीं KFin Technologies Limited इस आईपीओ के रजिस्ट्रार है।

LG Electronics IPO Financials

वित्त वर्ष 24 में कंपनी ने 21,352 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया था जो वित्त वर्ष 23 में 19,868.24 करोड़ रुपये था। इसके अलावा FY24 में कंपनी का PAT 12.35% बढ़कर 1,511.07 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 1,344.93 करोड़ रुपये था।

कंपनी ने बताया कि 30 जून 2024 तक कंपनी का रेवेन्यू 6,408.80 करोड़ रुपये था और PAT 679.65 करोड़ रुपये था।

हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड और ब्लू स्टार लिमिटेड जैसे लिस्टेड पीयर्स की तुलना में, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने वित्त वर्ष 2024 में परिचालन से सबसे अधिक राजस्व और प्रति शेयर आय (ईपीएस) हासिल की है।

LG Electronics के बारे में

LG Electronics India, LG Electronics Inc की एक सहायक कंपनी है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। DRHP में रेडसीर रिपोर्ट के अनुसार ऑफलाइन चैनल में वैल्यू मार्केट के आधार पर लगातार 13 साल (2011-2023) के लिए भारत के घरेलू उपकरणों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में कंपनी लीडर थी।

कंपनी वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, पैनल टेलीविजन, इन्वर्टर एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव सहित विभिन्न प्रोडक्ट कैटेगरी में डोमिनेंट प्लेयर है।