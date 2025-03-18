Penny PSU Stock: शेयर नहीं पैसा छापने की मशीन है! सरकारी स्टॉक ने दिया छप्परफाड़ रिटर्न - कीमत ₹50 से कम
Penny PSU Stock: शेयर बाजार में ऐसे कई शेयर हैं जिन्होंने निवेशकों को कम समय में छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं यह एक पीएसयू स्टॉक है। स्टॉक ने पिछले 5 साल में 450% से ज्यादा का बंपर रिटर्न दिया है।
अगर किसी निवेशक ने इस शेयर में पांच साल पहले सिर्फ 50,000 रुपये लगाए होते तो आज उस निवेशक के पास करीब 3 लाख रुपये का कॉर्पस होता। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Indian Overseas Bank.
पांच साल में 450% से ज्यादा रिटर्न
पीएसयू स्टॉक ने निवेशकों को पिछले 5 साल में 478 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है। पीएसयू बैंक स्टॉक की कीमत पांच साल पहले यानी 20 मार्च 2020 को 7.10 रुपये थी।
अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का भी निवेश किया होता तो उसके पास Indian Overseas Bank के 50000 ÷ 7 = 7,142 इक्विटी शेयर मिलते।
वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 42 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 2,99,964 रुपये यानी करीब 3 लाख रुपये का कॉर्पस होता।
Indian Overseas Bank Share Price
दोपहर 12:57 बजे तक शेयर बीएसई पर 2.53% या 1.04 रुपये चढ़कर 42.16 रुपये पर कारोबार कर रहा था। तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.48% या 1.02 रुपये की तेजी के साथ 42.12 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
Indian Overseas Bank Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक बैंक का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 21 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 28 प्रतिशत से अधिक टूटा है।
कंपनी का शेयर पिछले 1 साल में भी 28 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। वहीं पिछले 3 साल में स्टॉक 133 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 481 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।