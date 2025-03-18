NFO Alert: ICICI और Edelweiss के म्यूचुअल फंड स्कीम के एनएफओ में पैसा लगाने का आज आखिरी मौका | Latest NAV

NFO Alert: अगर आप म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफर (NFO) में निवेश करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बड़ी खबर है। दरअसल आज दो म्यूचुअल फंड स्कीम के NFO बंद होने जा रहे हैं। एक म्यूचुअल फंड स्कीम ICICI Prudential Mutual Fund हाउस की है और दूसरी Edelweiss Mutual Fund हाउस की स्कीम है।

आज जो दो म्यूचुअल फंड स्कीम के NFO बंद हो रहे हैं उनके नाम हैं: ICICI Prudential CRISIL IBX Financial Services 3 - 6 Months Debt Index Fund और Edelweiss Low Duration Fund

ICICI Prudential CRISIL IBX Financial Services 3 - 6 Months Debt Index Fund

इस फंड का एनएफओ 10 मार्च को लॉन्च हुआ था जिसका सब्सक्रिप्शन आज बंद हो रहा है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 19 मार्च को हो सकता है। इसका मौजूदा NAV 10 रुपये है। इस फंड का मौजूदा Asset Under Management (AUM) ₹7,81,394 करोड़ का है।

आप SIP और Lumpsum दोनों तरीकों से निवेश कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में आपको न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश करना होगा। यह स्कीम CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index को ट्रैक करेगी। इस फंड का फंड मैनेजर निखिल काबरा हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम को लो टू मोडरेट रिक्स में कैटेगराइज किया गया है।

Edelweiss Low Duration Fund

इस स्कीम का मकसद मुख्य रूप से कम अवधि के डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में निवेश के माध्यम से पैसा बनाना है।

इस फंड का एनएफओ 11 मार्च को लॉन्च हुआ था जिसका सब्सक्रिप्शन आज बंद हो रहा है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 24 मार्च को हो सकता है। इसका मौजूदा NAV 1000 रुपये है। इस फंड का मौजूदा Asset Under Management (AUM) ₹1,37,527 करोड़ का है।

आप SIP और Lumpsum दोनों तरीकों से निवेश कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में आपको न्यूनतम 100 रुपये का निवेश करना होगा। यह स्कीम CRISIL Low Duration Debt A-I Index को ट्रैक करेगी। इस फंड का फंड मैनेजर राहुल डेढिया हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम को लो टू मोडरेट रिक्स में कैटेगराइज किया गया है।