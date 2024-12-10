शेयर बाजार में मंगलवार को स्थिर रुझान देखने को मिल रहा है। बीएसई Sensex और एनएसई Nifty 50 दोनों में 0.03% की मामूली वृद्धि हुई। इस बीच, एक मल्टीबैगर स्मॉल-कैप शेयर ने 8.74% की शानदार तेजी के साथ 229.50 रुपये प्रति शेयर का नया 52-वीक हाई बनाया। Greaves Cotton के शेयरों में 10 दिसंबर को सुबह के सत्र में 9% की तेजी आई और यह 232 रुपये पर पहुंच गया, जबकि कल भी इस शेयर में जोरदार उछाल देखा गया था।

विजय केडिया ने लगाया दांव

दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने ब्लॉक डील के जरिए से Greaves Cotton के 12 लाख शेयर खरीदे, जो कंपनी में 0.52% हिस्सेदारी के बराबर हैं। यह 25 करोड़ रुपये की डील हो सकती है और यह पहली बार है जब केडिया ने इस कंपनी में निवेश किया है। सोमवार को भी ग्रीव्स कॉटन के शेयरों में 8% की वृद्धि देखने को मिली, और यह एनएसई पर 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर 215 रुपये तक पहुंच गए थे। इस डील ने ट्रेडिंग वॉल्यूम को एक करोड़ से अधिक शेयरों तक पहुंचा दिया।

शेयर का प्रदर्शन

इस साल के शुरुआत से अब तक इन शेयरों में 40% की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो निफ्टी के 13% के बढ़त से कहीं अधिक है। कंपनी का कुल मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपये से अधिक है। पिछले एक महीने में शेयरों में 27.48% की वृद्धि दर्ज की गई है, और एक साल में इसने 67.79% का शानदार रिटर्न दिया है।

वित्तीय परिणाम

ग्रीव्स कॉटन ने Q2FY25 में 14 करोड़ रुपये का नेट घाटा दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 375 करोड़ रुपये के घाटे से काफी बेहतर है। हालांकि, ऑपरेशन से रेवेन्यू साल दर साल 3% घटकर 727 करोड़ रुपये से 705 करोड़ रुपये रह गया। EBITDA में 52.17% की गिरावट देखी गई, जो 22 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि मार्जिन 6.32% से घटकर 3.12% हो गया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।